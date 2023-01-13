"Прорыва нет, но пошла работа": Лубинец рассказал об итогах переговоров с РФ в Турции (видео)

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, 23 украинских защитника, которые ранее считались погибшими, оказались живы.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в результате двух раундов переговоров с российской коллегой Татьяной Москальковой в Турции произошел обмен списками пленных и информацией. Об этом написал на своей странице в Facebook.

"Прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа", — сказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что со стороны Российской Федерации впервые прозвучали предложения, предварительно обговоренные с Украиной. Он отметил, что работа касательно пропавших без вести ведется отдельно.

Дмитрий Лубинец также сообщил, что в результате переговоров удалось получить информацию о некоторых гражданах Украины, считавшихся погибшими. Из них российская сторона подтвердила живыми 23 человека.

[ + – ] Интервью Дмитрия Лубинца

На переговорах в Турции поднимался вопрос об украинцах, пребывающих в российском плену еще с 2014 года.

"У нас есть список людей, которые с 2014-го в плену, есть список "пленников Кремля" — 158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа", — сказал украинский омбудсмен.

Лубинец также подчеркнул, что представители РФ впервые приняли составленные украинской стороной списки, согласившись проработать их и сообщить о местонахождении и состоянии упомянутых там людей.

Напомним, что 11 января на встрече в Анкаре Дмитрий Лубинец договорился с Татьяной Москальковой об обмене 40 военнопленными. Омбудсмен РФ также заявила, что во время переговоров шла речь о гуманитарной помощи гражданам Украины и России.

Еще Фокус писал о том, что 8 января, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого вернулись домой 50 украинских защитников. Среди вернувшихся домой военнослужащих — 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.