Омбудсмены Украины и РФ договорились об обмене пленными на переговорах в Турции

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец согласовал с российской коллегой Татьяной Москальковой обмен 40 военнопленными.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец договорился об обмене 40 военнопленными в ходе переговоров с российской коллегой Татьяной Москальковой в столице Турции Анкаре. Об этом в среду, 11 января, сообщает британское издание Sky News.

"В ходе переговоров, которые длились 40 минут, (они) договорились об обмене 40 военнопленными, но более подробной информации об этом обсуждении пока нет", — говорится в публикации.

По данным СМИ, Лубинец встретился с Москальковой в отеле в Анкаре на полях международной конференции омбудсменов. Российская уполномоченная в своем телеграм-канале сообщила, что в ходе переговоров прошло обсуждение гуманитарной помощи гражданам Украины и РФ.

Ожидается, что позже Лубинец и Москалькова посетят президентский дворец в Турции, где глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выступит с речью на конференции.

Лубинец в своих соцсетях также сообщил, что сегодня к встрече с Москальковой присоединились глава турецкого парламента Мустафа Шентоп и омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

"В ходе обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов", — написал уполномоченный.

Напомним, 8 января состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого вернулись домой 50 украинских защитников.

В конце декабря уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что Россия подтвердила, что у нее в плену пребывают 3392 украинских военных.