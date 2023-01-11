В конце 2022 Турция тайно передала Украине кассетные боеприпасы, — СМИ

Журналисты пишут, что эксперты опасаются, что кассетные боеприпасы могут усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем.

Related video

Турция в конце 2022 года начала отправлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что такие боеприпасы нужны Украине для уничтожения российских танков. Поставки боеприпасов Турция пыталась скрыть.

"После того, как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где можно было из получить", — заявил журналистам источник.

По его словам, несмотря на некоторое сближение с Россией, Турция стала одним из важнейших союзников Украины.

В материале сказано, что, хотя Турция не поделилась информацией о количестве кассетных боеприпасов в своих запасах, базирующаяся в Анкаре корпорация машиностроения и химической промышленности в прошлом произвела артиллерийский снаряд увеличенной дальности, который может стрелять из 155-мм пушек.

Журналисты пишут, что сторонники того, чтобы кассетные боеприпасы Украине поставили и США, говорят, что это наиболее эффективный способ уничтожить российские линии траншей, которые не укреплены и не прикрыты, на открытой местности Донбасса. По словам этих сторонников, потребность усугубляется тем, что запасы осколочно-фугасных артиллерийских снарядов в США уже заканчиваются.

Сообщается, что кассетные боеприпасы примерно в 5-10 раз более смертоносны, чем стандартные осколочно-фугасные снаряды, которые Соединенные Штаты уже отправили в Украину. Ссылаясь на износ артиллерийских батарей, Украина также запросила у Швеции так называемые кассетные снаряды BONUS и бомбы малого диаметра, которые могут быть запущены с помощью HIMARS. Их Соединенные Штаты согласились отправить, но еще не предоставили.

Также издание сообщается, что Турция, как и США, не является участником Конвенции по кассетным боеприпасам. Тем не менее эксперты опасаются, что кассетные боеприпасы могут усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем. Кассетные боеприпасы хаотично разлетаются при выстреле, а также время от времени не разрываются.

Кассетные боеприпасы

При разрыве кассетного боевого припаса высвобождает или выбрасывает суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера. Обычно применяется для уничтожения личного состава и транспортных средств.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что со следующей недели украинские военные начнут подготовку на ЗРК Patriot. Обучение украинских военнослужащих будет проходить на военной базе Форт Силл в Оклахоме, где на передовых системах ПВО готовят и американских военнослужащих.

Еще напомним, что Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS. Такое решение глава Минобороны Канады Анита Анан приняла после телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также сообщалось, что часть украинских дронов RAM II готовы к работе. Украинские беспилотники будут поражать технику и средства ПВО вражеской армии. Один из таких аппаратов использовали для уничтожения российского ЗРК "Оса".