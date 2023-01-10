Со следующей недели украинские военные начнут подготовку на ЗРК Patriot, — СМИ
Обучение украинских военнослужащих будет проходить на военной базе Форт Силл в Оклахоме, где на передовых системах ПВО готовят и американских военнослужащих.
Со следующей недели украинские военные должны начать подготовку на системах ПВО Patriot в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.
Обучение украинских военнослужащих будет проходить на военной базе Форт Силл в Оклахоме, где и американских военнослужащих готовят на передовых системах ПВО.
Ожидается, что обучение украинцев продлится несколько месяцев.
Конкретные сроки завершения подготовки пока не установлены, пояснила Лаура Купер, ответственная в Минобороны США за вопросы, связанные с Украиной, РФ и Евразией.
По словам пресс-секретаря Пентагона и бригадного генерала Пэта Райдера, США рассматривают несколько вариантов проведения учений на ЗРК Patriot — в США и за границей.
Прежде Белый дом отклонял все запросы Украины на системы Patriot, ссылаясь на сложности с логистикой, развертыванием и обучением экипажей. Но в прошлом месяце американские СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента, что текущие реалии в Украине подтолкнули их к поставкам этих систем.
Официальные анонсы поставок Patriot Киеву появились после визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что стали известны сроки поставок в Украину из Германии ЗРК Patriot и подготовки экипажей Marder.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине утвердили список военных для обучения на ПВО Patriot. В случае с Patriot понадобится больше времени, так как это более мощная и дальнобойная техника, по словам Юрия Игната.