"Речи о переговорах с Зеленским быть не может": Лавров выступил с новым заявлением

По словам главы МИД, российская сторона готова выслушать серьезные предложения Запада, однако их пока не поступало.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что российская сторона не собирается вести никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а со стороны Запада подобных предложений не поступало. Пресс-конференция главы МИД транслировалась на канале российского ведомства.

По словам Лаврова, украинский лидер выдвигает "несуразные мирные инициативы" для урегулирования конфликта, поэтому о переговорах с ним по его инициативам не может быть речи. Кроме того глава российского МИД отметил, что по законодательству Украины запрещено вести переговоры с российским правительством.

"Вся эта болтовня западная о том, что "они-то готовы, а вот мы…" — это все от лукавого. Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить, но предложений серьезных мы пока не видим", — заявил министр.

Глава дипломатии РФ также отметил, что все заявления Запада о том, что никаких переговоров об Украине без Украины быть не может, являются "чепухой", поскольку сами лидеры западных стран якобы запретили Зеленскому договариваться в марте прошлого года.

Напомним, 10 января председатель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает "формулу мира", представленную президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии. По его словам, Россия также демонстрирует готовность к диалогу с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 января заявил что Россия хочет сесть за стол переговоров только на своих условиях. Готовность дипломатического диалога Кремля связана с тем, что власти РФ перед россиянами хотят представить себя победителями.