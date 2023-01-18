"Мови про переговори із Зеленським бути не може": Лавров виступив з новою заявою

За словами глави МЗС, російська сторона готова вислухати серйозні пропозиції Заходу, проте їх поки що не надходило.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2022 році заявив, що російська сторона не збирається вести жодних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, а з боку Заходу таких пропозицій не надходило. Пресконференція глави МЗС транслювалася на каналі російського відомства.

За словами Лаврова, український лідер висуває "безглузді мирні ініціативи" для врегулювання конфлікту, тому про переговори з ним щодо його ініціатив не може бути мови. Крім того, глава російського МЗС зазначив, що за законодавством України заборонено вести переговори з російським урядом.

"Вся ця балаканина західна про те, що "вони готові, а ось ми…" — це все від лукавого. Ми будемо готові на будь-які серйозні пропозиції відповісти, але пропозицій серйозних ми поки не бачимо", — заявив міністр.

Глава дипломатії РФ також зазначив, що всі заяви Заходу про те, що жодних переговорів про Україну без України бути не може, є "нісенітницею", оскільки самі лідери західних країн нібито заборонили Зеленському домовлятися у березні минулого року.

Нагадаємо, 10 січня голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара підтримує "формулу миру", представлену президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 в Індонезії. За його словами, Росія також демонструє готовність до діалогу з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков 17 січня заявив, що Росія хоче сісти за стіл переговорів тільки на своїх умовах. Готовність дипломатичного діалогу Кремля пов'язана з тим, що влада РФ перед росіянами хоче показати себе переможцями.