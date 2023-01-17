"Тепер у них одна мета": Москва хоче сісти за стіл переговорів на своїх умовах, — Резніков

За словами міністра, Росія хоче захопити Донецьку та Луганську області повністю, щоб подати війну як успішну.

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Глава міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ хоче сісти за стіл переговорів лише на своїх умовах. Саме тому вона погрожує новою ескалацією. Про це він заявив в інтерв'ю NHK.

За словами міністра, Кремль має тепер одну мету, а саме збереження свого режиму. Так, перед росіянами влада РФ хоче представити себе переможцями.

Резніков заявив, що Росія хоче захопити Донецьку та Луганську області повністю, щоб представити так звану "СВО" як успішну. Насамперед війська РФ намагаються взяти під контроль місто Бахмут, яке є опорним пунктом сил оборони в Донецькій області.

Однак, як сказав міністр, Україна не відступатиме від своїх позицій. Так, переговори розпочнуться лише після того, як усі російські війська будуть виведені з території України.

Зазначимо також, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив канадському телеканалу CBC News, що слова представників РФ про те, що Москва готова до переговорів, є "нісенітницею". За його словами, Україна та її партнери на це не купляться.

"Ми не купимося на це і, що важливіше, ми раді бачити, що все більше країн теж не купуються", — сказав дипломат.

Раніше Фокус писав, що Резніков особисто зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом у Рамштайні. Саміт на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться цього тижня. Головуватиме на ньому голова Міноборони США Ллойд Остін.

Ще нагадаємо, що в Міноборони РФ розкрили плани щодо збільшення армії до 1,5 млн солдат. Повідомляється, що збільшення чисельності російських військ триватиме протягом трьох років — із 2023 по 2026 роки. Воно буде синхронізоване з постачанням озброєнь, нарощуванням військової техніки, а також із будівництвом необхідної інфраструктури.

Також повідомлялося, що росіяни поспіхом готують засоби для боротьби з українськими БПЛА. Поки що в РФ є лише дві конкретно дієві системи.