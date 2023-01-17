У Міноборони РФ розкрили плани щодо збільшення армії до 1,5 млн. солдатів: що відомо

Повідомляється, що збільшення чисельності російських військ триватиме протягом трьох років — з 2023 по 2026 роки. Воно буде синхронізоване з постачанням озброєнь, нарощуванням військової техніки, а також з будівництвом необхідної інфраструктури.

Related video

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував масштабні зміни у російській армії у найближчі три роки. Під час наради зі своїми заступниками глава оборонного відомства заявив про збільшення до 2026 року чисельності Збройних сил РФ до 1,5 млн військовослужбовців. Про це 17 січня повідомила пресслужба Міноборони Росії.

Шойгу наголосив на тому, що всі заходи повинні бути об'єднані в комплексний план нарощування складу та чисельності Збройних сил РФ. Водночас збільшення чисельності військ буде синхронізовано з постачанням озброєнь, військової техніки, наявністю матеріальних засобів, а також з будівництвом необхідної інфраструктури для розміщення військ.

"Гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти та критично важливі об'єкти РФ можливо лише за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Для посилення ключових компонентів планується:

створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднань Збройних сил — Московський і Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ "на територіях нових суб'єктів Російської Федерації ";

"; сформувати армійський корпус у Карелії — три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії у Повітряно-десантних військах;

переформувати в мотострілецькі дивізії сім мотострілкових бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті;

посилити бойову складову Військово-морського флоту, Повітряно-космічних сил та Ракетних військ стратегічного призначення.

Також оборонне відомство країни-агресора планує збільшити кількість полігонів у військових округах і на "територіях нових суб'єктів Російської Федерації", а також збільшити кількість курсантів ЗС РФ у навчальних центрах. Для реалізації поставленої мети буде надано відповідне фінансування.

Раніше повідомлялося, що в Росії планують створити двомільйонну армію. 13 січня у Головному управлінні розвідкою України повідомили, що найближчим часом керівництво РФ може оголосити про проведення чергової хвилі мобілізації, в результаті якої поставлять у стрій 500 тисяч солдатів.