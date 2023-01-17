В Минобороны РФ раскрыли планы по увеличению армии до 1,5 млн солдат: что известно

Сообщается, что увеличение численности российских войск будет проходить в течение трех лет — с 2023 по 2026. Оно будет синхронизировано с поставками вооружений, наращиванием военной техники, а также со строительством необходимой инфраструктуры.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии в ближайшие три года. В ходе совещания со своими заместителями, глава оборонного ведомства заявил об увеличении до 2026 года численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Минобороны России.

Шойгу акцентировал внимание на том, что все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил РФ. Вместе с тем увеличение численности войск будет синхронизировано с поставками вооружений, военной техники, наличием материальных средств, а также со строительством необходимой инфраструктуры для размещения войск.

"Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Для усиления ключевых компонентов планируется:

создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск "на территориях новых субъектов Российской Федерации ";

"; сформировать армейский корпус в Карелии — три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках;

переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;

усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Также оборонное ведомство страны-агрессора планирует увеличить количество полигонов в военных округах и на "территориях новых субъектов Российской Федерации", а также увеличить число курсантов ВС РФ в учебных центрах. Для реализации поставленных целей будет предоставлено соответствующее финансирование.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать двухмиллионный армию. 13 января в Главном управлении разведкой Украины сообщили, что в ближайшее время руководство РФ может объявить о проведении очередной волны мобилизации, в результате которой поставят в строй 500 тысяч солдат.