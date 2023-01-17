Росіяни поспіхом готують засоби для боротьби з українськими БПЛА

Поки що в РФ є лише дві конкретно діючі системи.

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Російська державна корпорація "Ростех" анонсувала нові засоби боротьби з безпілотниками, зокрема й українськими, пише Сибкрай.

У компанії заявляють, що планують провести перші випробування нових засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА вже у березні та одразу ж запустити розробки у серію. Щоправда подробиць про нові пристрої немає ніяких, і виникає питання: а взагалі щось розробляється? Журналісти Фокусу спробували знайти відповідь.

На сьогодні російська окупаційна армія має всього два справд працюючі комплекси боротьби з БПЛА: "Купол" і "Піщаль-ПРО".

Завдання "Купола" суто оборонне. Його захисна напівсфера радіопридушення діє у радіусі двох кілометрів і здатна працювати одночасно на десяти частотних діапазонах. Це, за словами розробників, допомагає збити з курсу будь-яку кількість дронів.

Другий засіб — мобільний комплекс "Піщаль-ПРО" важить лише чотири кілограми і може використовуватися пішими підрозділами ППО для боротьби з безпілотниками. Радіус придушення — ті ж два кілометри, як і у "Купола". Комплекс служить для нейтралізації дронів-розвідників та бойових БПЛА.

[ + – ] Піщаль-ПРО засіб боротьби з БПЛА Фото: Соцмережi

Але в країні-агресорі все частіше говорять про "суперзброю" проти дронів. Наприклад, пропонується метод "Єдиний спостерігач", у якому використовуються не тільки ППО, але сили інших військових підрозділів. А також місцеві військові експерти говорять про комплекс "Суцільне поле", що накриває зону, в якій можлива поява українських БПЛА.

Є ще безліч гібридних розробок, типу "Заслон ППО-РЕБ" або "Захисник ППО КВО", які мають на увазі синергію кількох родів військ. Однак з урахуванням тотальної неузгодженості між відомствами в російській армії та підприємствами ВПК, а також проблемами з постачанням високоточних компонентів для електроніки через санкції, всі ці плани можуть виявитися лише мріями російських військових.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ отримали 9 військових дронів H10 Poseidon Mk II: на що вони здатні.