Россияне в спешке готовят средства для борьбы с украинскими БПЛА

Пока что у РФ есть в наличии всего две конкретно действующих системы.

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Российская государственная корпорация "Ростех" анонсировала новые средства борьбы с беспилотниками, в том числе и украинскими, пишет Сибкрай.

В компании заявляют, что планируют провести первые испытания новых средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА уже в марте и сразу же запустить разработки в серию. Правда подробностей о новых устройствах нет никаких, и возникает вопрос: а вообще что-то разрабатывается? Журналисты Фокуса попытались найти ответ.

На сегодняшний день у российской оккупационной армии есть всего два действительно работающих комплекса борьбы с БПЛА: "Купол" и "Пищаль-ПРО".

Задача "Купола" чисто оборонительная. Его защитная полусфера радиоподавления действует в радиусе двух километров и способна работать одновременно на десяти частотных диапазонах. Это, по словам разработчиков, помогает сбить с курса любое количество дронов.

Второе средство – мобильный комплекс "Пищаль-ПРО" весит всего четыре килограмма и может использоваться пешими подразделениями ПВО для борьбы с беспилотниками. Радиус подавления – те же два километра, как и у "Купола". Комплекс служит для нейтрализации дронов-разведчиков и боевых БПЛА.

[ + – ] Пищаль-ПРО средство борьбы с БПЛА Фото: Соцсети

Но в стране-агрессоре все чаще говорят об "супероружии" против дронов. Например, предлагается метод "Единый наблюдатель" в котором используются не только ПВО, но силы других воинских подразделений. А так же местные военные эксперты говорят о комплексе "Сплошное поле", накрывающем зону, в которой возможно появление украинских БПЛА.

Есть еще множество гибридных разработок, типа "Заслон ПВО-РЭБ" или "Защитник ПВО КВО", которые подразумевают синергию нескольких родов войск. Однако с учетом тотальной несогласованности между ведомствами в российской армии и предприятиями ВПК, а так же проблемами с поставками высокоточных компонентов для электроники из-за санкций, все эти планы могут оказаться всего лишь мечтами российских военных.

Ранее Фокус писал, что ВСУ получили 9 военных дронов H10 Poseidon Mk II: на что они способны.