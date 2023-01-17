"Теперь у них одна цель": Москва хочет сесть за стол переговоров на своих условиях, — Резников

По словам министра, Россия хочет захватить Донецкую и Луганскую области полностью, чтобы представить войну как успешную.

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Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет сесть за стол переговоров только на своих условиях. Именно поэтому она угрожает новой эскалацией. Об этом он заявил в интервью NHK.

По словам министра, у Кремля теперь одна цель, а именно сохранение своего режима. Так, перед россиянами власти РФ хотят представить себя победителями.

Резников заявил, что Россия хочет захватить Донецкую и Луганскую области полностью, чтобы представить так называемую "СВО" как успешную. В первую очередь, войска РФ пытаются взять под контроль город Бахмут, который представляет собой опорный пункт сил обороны в Донецкой области.

Однако, как сказал министр, Украина не будет отступать от своих позиций. Так, переговоры начнутся только после того, как все российские войска будут выведены с территории Украины.

Отметим также, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил канадскому телеканалу CBC News, что слова представителей РФ о том, что Москва готова к переговорам, являются "чепухой". По его словам, Украина и ее партнеры на это не купятся.

"Мы не купимся на это и, что важнее, мы рады видеть, что все больше стран тоже на это не покупаются", — сказал дипломат.

Ранее Фокус писал, что Резников лично встретится с генсеком НАТО Столтенбергом в Рамштайне. Саммит на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоится на этой неделе. Председательствовать на нем будет глава Минобороны США Ллойд Остин.

Еще напомним, что в Минобороны РФ раскрыли планы по увеличению армии до 1,5 млн солдат. Сообщается, что увеличение численности российских войск будет проходить в течение трех лет — с 2023 по 2026. Оно будет синхронизировано с поставками вооружений, наращиванием военной техники, а также со строительством необходимой инфраструктуры.

Также сообщалось, что россияне в спешке готовят средства для борьбы с украинскими БПЛА. Пока что у РФ есть в наличии всего две конкретно действующих системы.