Новое заседание "Рамштайна": Резников лично встретится с генсеком НАТО Столтенбергом

Саммит на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоится на этой неделе. Председательствовать на нем будет глава Минобороны США Ллойд Остин.

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Министр обороны Украины Алексей Резников встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Рамштайне, Германия. Об этом говорится в пресс-релизе НАТО.

Сообщается, что новое заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн пройдет 20 января 2023 года. Заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Оно будет посвящено вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры НАТО, а также российскому вторжению в Украину.

"На полях встречи Генеральный секретарь (Йенс Столтенбрег, ред.) проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами", — сказано в сообщении.

В пресс-релизе не сказано, о чем конкретно будут говорить Резников и Столтенберг.

Встречи на авиабазе Рамштайн

Эта конференция была организована Соединенными Штатами Америки после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впервые встреча прошла 26 апреля 2022-го года. В Контактную группу по вопросам обороны Украины входят около 50 стран, которые поддерживают Украину.

Ранее Фокус писал, что пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полученного от Запада вооружения Украине хватит для победы на фронте. По его словам, после очередного заседания в формате "Рамштайн" ВСУ получат много "интересных вещей".

Еще напомним, что в США полностью поддерживают решение союзников предоставить Украине западные танки. Генерал Патрик Райдер отметил, что на предстоящей встречи в формате "Рамштайн" будет обсуждаться вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, в том числе и танков.

Также сообщалось, что генсек НАТО рассказал, получат ли ВСУ больше западного оружия. По мнению Столтенберга, недавние сообщения некоторых стран о готовности передать Украине тяжелое вооружение является важным признаком того, что поставки будут увеличиваться в дальнейшем.