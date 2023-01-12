Полученного от Запада вооружения Украине хватит для победы на фронте, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, после очередного заседания в формате "Рамштайн" ВСУ получат много "интересных вещей".

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Вооружения, которое Украина уже получила и которое получит в ближайшем будущем от партнеров, будет достаточно для победы на фронте. Об этом сегодня в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, оружия хватит не только для того, чтобы держать оборону, но и для наступательных операций.

Данилов уверен, что передача Украине танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки.

"Мы просили эти танки, начиная еще с лета. Сейчас пришло время, когда мы их в конце концов начнем получать. Подчеркиваю, речь не о количестве — речь о начале", — сказал он.

Данилов напомнил, что до этого Украина не получала тяжелых танков от своих союзников, так что их передача станет серьезным шагом. По его словам, к передаче бронетехники в дальнейшем будут присоединяться и другие партнеры.

Секретарь СНБО также отметил, что после очередного заседания контактной группы в формате "Рамштайн", которое намечено на 20 января, Вооруженные силы Украины получат много "интересных вещей".

"Благодаря всем партнерам, мы держим на сегодняшний день ситуацию. Будут не только танки, я думаю, что будет еще много интересных вещей, о которых мы будем узнавать после проведения следующего "Рамштайна", — добавил он.

Напомним, сегодня, 12 января Данилов также рассказал, что Россия в ближайшие два-три месяца будет идти ва-банк, так как растягивать войну надолго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране, которые накопились за последнее время.

В среду, 11 января, во время своего визита во Львов президент Польши Анджей Дуда пообещал, что его страна готова передать ВСУ несколько танков Leopard 2 из тех 240, которые находятся на вооружении страны.