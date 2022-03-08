Российско-украинские переговоры: когда и каких результатов ждать

В понедельник, 7 марта, в Беловежской пуще состоялся третий раунд российско-украинских переговоров при участии делегаций из Украины и РФ. Стороны сдержано высказались об итогах, сконцентрировав внимание на организации гуманитарных коридоров, и объявили, что встречи продолжатся.

Переговоры о прекращении войны в Украине ведутся по многим направлениям и на разных уровнях. 10 марта запланирована встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а лидеры разных стран постоянно держат связь как с Путиным, так и с Зеленский, пытаясь остановить войну.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Как прошли переговоры: третий раунд

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие позитивные подвижки в части улучшения логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжаются", — так советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк прокомментировал вчерашнюю встречу с российской стороной.

Россияне в свою очередь отметили, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались, хотя, по словам представителя делегации РФ Владимира Мединского, с собой у них якобы был большой набор письменных документов, которые они надеялись подписать, но украинская сторона забрала их для ознакомления.

"Есть надежда, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперед. Переговоры будут продолжены", — заявил Мединский. Следующая встреча планируется в ближайшее время.

Важно

Дефолт России: до конца апреля рейтинги РФ снизятся до уровня Венесуэлы

Эксперты не раз говорили Фокусу, что переговоры на уровне делегаций могут быть затяжными и не сразу приведут к ожидаемым результатам.

"Можно говорить о том, что российская сторона подошла к организации процесса как к ширме, на что указывает состав делегации. Встречи проводятся для того, чтобы продемонстрировать гуманистические намерения обеих сторон и подчеркнуть перспективность диалога. Думать о том, что именно переговоры на уровне делегаций остановят горячую фазу войны, не стоит, не тот дипломатический уровень, но если они приводят хотя бы к минимальным результатам — попыткам обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации населения из самых опасных точек страны, где ведутся активные боевые действия, их непременно нужно продолжать", — комментирует Фокусу политический эксперт Олег Постернак.

Переговоры о прекращении войны в Украине ведутся на разных уровнях и площадках. Путину звонят президент Турции Реджеп Эрдоган, который выступает одним из посредников в переговорах двух сторон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который также неоднократно заявлял, что готов быть посредником в переговорах между Россией и Украиной и недавно летал на встречу с Путиным в Москву. С Зеленским на связи все упомянутые политики, а также американская политическая элита во главе с президентом Байденом. Открыто переговоров американского гаранта с Путиным не было. Однако несколько дней назад в США летал президентский борт Кремля, что посеяло слухи о том, что некие высокопоставленные чиновники отправлялись в Вашингтон для прямых неофициальных переговоров. В РФ эту информацию отрицали.

Важно

Сбывается по пунктам. Гиркин предрек крах Путина, если он ввяжется в войну против Украины

10 марта при поддержке турецкой стороны в Анталье планируется встреча министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. И хотя прорывных вещей ожидать не стоит, считают эксперты, встреча на более высоком дипломатическом уровне — позитивный знак. Именно министры иностранных дел могли бы обсудить перспективы возможной встречи Зеленского и Путина, которой требует президент Украины и к которой пока скептически относится российская сторона.

По словам Олега Постернака, переломить ситуацию в сторону мира мог бы Китай. Именно к китайской стороне, которая остается на сегодня единственным серьезным союзникам России, все еще прислушивается Путин.

"Китай осторожничает и взял паузу в отношении кризиса. Они понимают, что армия РФ не первая, и не вторая армия в мире. К тому же Китаю нынешняя война не выгодна экономически, так как мешает производственным поставкам из Украины", — отмечает эксперт.

Важным пунктом для достижения мира остается сдерживание Беларуси от участия в войне на стороне РФ. Хотя Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь не будет принимать участие в боевых действиях в Украине, Генштаб ВСУ настораживает частичная перегруппировка сухопутных войск и сил специальных операций ВС Беларуси в районе Бреста и Александровки.

Новый мир. Что изменилось после вторжения 24 февраля

"То, что произошло 24 февраля — это похлеще 1939 года, НАТО в Югославии, США в Ираке или Афганистане. Запущены процессы, разрушительные для международных отношений. Поэтому, когда наступит мир, будет сформирована новая архитектура отношений", — продолжает Постернак.

По словам Игоря Петренко, вопрос мира будут решать США, Великобритания, страны ЕС — лидеры этих стран постоянно на связи с Украиной, а также Китай и Россия. Все будет зависеть от того, насколько мы будем держаться и отбивать атаки, и насколько российские войска смогут продвигаться по разным направлениям.

Важно

ТРО напоминает "дикую вольницу". Почему СБУ и полиция должны срочно вмешаться

"Мы должны понимать, что переговоров разных много, они все играют против России и каждая сторона пытается выиграть что-то для себя. США, например, пытаются заместить российский газ и нефть (ведут переговоры с Венесуэлой по энергетическим вопросам) и вернуть влияние на территориях, которые потеряли", — рассуждает политолог Игорь Петренко. Некоторые страны на фоне военного конфликта в Украине вспомнили о территориях, которые им когда-то принадлежали. Так о претензиях на южные Курилы открыто заявили в Японии. Грузины помнят о Южной Осетии, Молдова — о Приднестровье. Все это может стать проблемой для России.

Кроме того растет недовольство внутри страны — большинство представителей российской экономической и политической элиты вывозят свои семьи из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ, растет уровень недоверия к Путину, некоторые олигархи открыто заявляют о том, что необходимо немедленно прекратить войну. Все это может усилить разрушительные процессы внутри страны, способные склонить Россию к миру.

напомним, идет 13-й день военных действий в Украине. По информации Генштаба ВСУ, за все время вторжения армия РФ потеряла более 12 тысяч человек, а темпы наступления врага значительно снизились.