ТРО напоминает "дикую вольницу". Почему СБУ и полиция должны срочно вмешаться

Извините, но я о наболевшем. С блок-постами надо что-то делать. Это напоминает скорее какую-то "дикую вольницу", а не систему фильтрации и отлова диверсантов. Мало того, что люди на блок-постах нервные, напряженные, уставшие и не всегда подготовленные, но попадаются хамоватые, которые в каждом видят диверсанта, а себя воспринимают, как И.О. Бога на Земле. Просто рано или поздно, но это выплеснется в очень плохую историю и хорошо если без последствий. А кроме того это будет подрывать имидж ТРО.

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Вчера одного из информационщиков чуть не застрелили на блок-посту потому, что он ехал и разговаривал по телефону. И чересчур бдительный представитель теробороны посчитал, что он снимает блокпост. Сегодня за Киевом одного сотрудника СБУ вывели из машины и тщательно обыскали, потому что он вызвал подозрение у проверяющих. Но они не обнаружили у него Глок-17 и две запасные обоймы. Это вызвало у меня улыбку, а моя улыбка вызвала явное раздражение обыскивающего. Он вальяжно наклонился ко мне, демонстративно держа палец на спусковом крючке.

- Чого либу давимо? — Спросил он меня, а потом добавил, — Дядко, а чому мені ваше обличчя знайоме?

- Звідки я знаю? Може, схожий на когось.

- А може була орієнтіровка на вас?

- Якщо була, то покажіть. Тільки палець зі спускового гачка краще зняти, — сказал я.

Это ему явно не понравилось. Но он даже ничего не успел мне сказать.

- Та це Береза, — сказал его напарник и попросил сфоткаться.

- А можна фоткатися на блок-посту? — Поинтересовался я.

- Нам можна. Ми ж свої.

Дальше пришлось уже СБУ-шнику объяснять, что во-первых, никаких своих сейчас нет, а во-вторых он показал им где находится на его теле ствол и обоймы. Ну, и еще чуток пообщались.

В общем, что я хочу сказать. Я очень рад, что множество людей пошли в ТРО, но было бы хорошо выписать им общую инструкцию, провести с ними инструктаж, отработать некоторые навыки и усилить военными или же местными сотрудниками полиции и СБУ. Ну, и надо все же это все упорядочить, пока не произошло что-то нехорошее. А оно обязательно произойдет, если оставить все, как есть. Но нам же это точно не надо? Тем более, что после войны нам ТРО еще долго будет нужна, да и сейчас польза от нее явно немалая. Так что было бы хорошо, чтобы этим вопросом занялись более плотно. Но это лишь мои мысли, а я не являюсь профильным экспертом. Поэтому с интересом послушал бы тех, кто в этом разбирается больше, чем я.

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