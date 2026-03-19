"Орланы" в Ощадбанке: как попытка остановить российский след превратилась в травлю разоблачителя

Речь о подозрении заместителю председателя правления Ощадбанка Олегу Стрынже.

Печерская окружная прокуратура обвинила CFO государственного банка в тендерных нарушениях при закупке аккумуляторных батарей с инверторами на 140,9 млн грн. Мол, купили задорого, проигнорировав более дешевое предложение. На этом основании Стринжу не просто сделали фигурантом, но и отстранили от должности.

Однако каждый, кто знает Стрынжу лично, понимает: дело, мягко говоря, "нечистое". Олег Стринжа известен на рынке как человек феноменальной дотошности, скрупулезный технократ, никогда ранее не фигурировавший ни в каких коррупционных скандалах. Его отстранение вызывает массу вопросов, на которые ни Ощадбанк, ни НБУ не спешат давать ответы.

Зато инсайд из НБУ от моих источников рисует картину, которая диаметрально противоположна официальной версии. Говорят, что коррупционные схемы в Ощадбанке разоблачил именно Стринжа. В частности, странную "заточенность" системы закупок учреждения под определенных участников, настолько глубокую, что роль Тендерного комитета сводится к номинальной — просто утвердить победителя. Говорят, Стринжа пошел с этим в Наблюдательный совет, иностранные члены которого, выслушав доклад, были шокированы. Они даже привлекли иностранных консультантов, которые предоставили антикоррупционные рекомендации, но те, конечно же, так и не были реализованы.

Тем не менее, действия Стринжи, очевидно, вызвали "обеспокоенность" в правлении банка. В частности, у господина Евгения Драчко-Ермоленко, который отвечает за операционную деятельность и при этом пользуется безграничным доверием главы НБУ Андрея Пышного — еще со времен легендарного спецрейса в Варшаву на финал Лиги Европы 2015 "Днепр-Севилья". Оплаченного, по версии Генпрокуратуры, неизвестной "британской" компанией. На фото господин Драчко-Ермоленко крайний слева в верхнем ряду.

Не удивительно, что "обеспокоенность" господина Драчко-Ермоленко передалась господину Пышному и его заместителю Дмитрию Олейнику. Потому что, как говорят, схемы закупок в Ощаде выстраивались годами, а тут какой-то Стринжа может разрушить все, что было нажито "непосильным трудом". Сегодня он в Наблюдательный совет пошел, а завтра — еще и в МВФ напишет. А оттуда, говорят, уже спрашивали о квартирах заместителей руководителя НБУ в Дубае, новых вопросов не хочется. Что делать? Эврика — надо дискредитировать самого разоблачителя. Нелепо и тупо, но как умеют.

Впрочем, еще раз подчеркиваю, это — инсайдерские версии событий. И чтобы опровергнуть их или подтвердить, обратимся к фактам. Итак, тендер на аккумуляторы для НБУ. Действительно, там было два участника. Предложение второго было дешевле, и тендерный комитет во главе со Стринжей его отклонил. На этой "разнице" Печерская прокуратура, глава которой, как говорят, является хорошим знакомым главы безопасности Ощада, и строит дело.

Но почему отклонили? В объяснении говорится о "несоответствии репутации". А теперь смотрим, кто этот "дешевый" участник. Это ООО "ИНКОМТЕХ ПРОЕКТ". Владелец 75% компании — гражданин РФ Юрий Шумилин.

Кто же такой господин Шумилин? Это предприниматель из Санкт-Петербурга, владелец холдинга PT Electronics (ПТ-Электроник). Это один из лидеров российского рынка дистрибуции электроники. И это — лишь верхушка айсберга.

Погружаемся глубже и видим, что PT Electronics находится под санкциями США, ЕС и Швейцарии. Знаете, за что? За то, что эта компания поставляет микросхемы и компоненты для производства российских дронов "Орлан-10", РЛС "Леер" и другой военной техники агрессора. Более того, украинские компании Шумилина уже находятся под следствием СБУ. В судебных постановлениях прямо указано: организовали механизм финансирования действий государства-агрессора в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ.

Компанию Шумилина прямо упоминает Минфин США в своем пресс-релизе, который объясняет введение санкций против 400 физических и юридических лиц, вовлеченных в поставки оружия и боеприпасов для России. В частности, PT Electronics Минфин США идентифицирует как дистрибьютора электроники, который поставлял продукцию российскому производителю беспилотных летательных аппаратов.

Поэтому OFAC внесло LIMITED LIABILITY COMPANY PT ELEKTRONIK в список SDN.

Более того, украинский портал ГУР МО War & Sanctions по той же компании указывает среди санкционных юрисдикций не только США, а еще Канаду, Швейцарию, ЕС, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Японию. То есть, мы говорим не о "сомнительной репутации" в абстрактном смысле, а о субъекте, который уже попал на международную санкционную орбиту из-за связи с поставками для российского военно-промышленного комплекса.

В расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm приводятся разоблаченные данные OSINT-исследователей и слитая переписка российского производителя БПЛА "Орлан-10" "Специального технологического центра" (СТЦ), которые свидетельствуют о том, что именно "ПТ Электроник" Шумилина в 2023 году выступала ключевым посредником в контрабандных поставках немецкого оборудования Rohde & Schwarz для нужд ВПК агрессора. Например, речь об анализаторах спектра — критически важных компонентах, без которых невозможно собрать и эксплуатировать российские РЛС и комплексы РЭБ "Леер-3", о контроллерах полета и модулях GPS для "Орланов" и прочее.

То есть, фактически, Стринжа собственноручно остановил попытку завести в Ощадбанк деньги компании, которая непосредственно обеспечивает работоспособность вражеских дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Поэтому попытка Печерской прокуратуры инкриминировать Стрынже "убытки" из-за отклонения предложения от такого участника — это за пределами здравого смысла и выглядит как системная диверсия: пока один топ-менеджер защищает государственный банк от российского следа, другие — сознательно или нет, пытаются его за это уничтожить. Интересно, не правда ли?

У меня вопрос к господину Пышному и руководству Ощадбанка:

Как и почему компания, принадлежащая поставщику запчастей к "Орланам", вообще оказалась в тендере Ощадбанка? Какие "истории сотрудничества" связывают руководство НБУ и Ощада с господином Шумилиным? Почему вместо награды за бдительность Стринжа получил "заказное" подозрение от Печерской прокуратуры?

Ситуация выглядит как прямая угроза национальной безопасности. Компании, работающие на российский ГРУ и ФСБ, пытаются зайти в критическую инфраструктуру Украины через "черный ход" тендеров, а тех, кто их останавливает — системно уничтожают с помощью "ручных" правоохранителей.

Прошу считать этот материал открытым обращением в СБУ. Пора выяснить, кто именно в руководстве Ощада и НБУ так сильно лоббировал интересы российского оружейного бизнеса, что пошел на откровенную фальсификацию дела против собственного CFO.