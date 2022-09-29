В Польше родилось более 4500 украинских детей. Но плана по их возвращению в Украину нет

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Более 4500 детей родили в Польше украинские женщины со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

7 месяцев назад эти 4500 беременных женщин вынужденны были бежать от российского вторжения. Эти 4500 женщин уехали из своих городов и сел, а их мужья сегодня либо воюют, либо работают в Украине и не могут присоединиться к женам с новорожденными детьми, либо погибли от рук российских оккупантов. Эти 4500 женщин покинули свою страну не по своей воле, испытали ужасы войны и их жизнь уже некогда не будет прежней, как бы банально это не звучало.

Но это лишь 4500 женщин, которые родили в Польше. А сколько таких еще в Германии, Чехии, Великобритании, Италии, Чехии, Израиле, Турции, Румынии, Португалии или в любой иной стране, которая приняла украинских беженцев?

А сколько из них вернутся назад? Сколько из них готовы возвращаться с ДЕТЬМИ туда, где им государство не предоставит даже базовых условий по жилью, по детскому образованию и здравоохранению?

Я знаю, что многие хотят вернуться. Но хотят и будут — это разные понятия. Большинство из них живут возвращением, но не будут возвращаться на пепелище по той причине, что нет условий для детей. Да, дети и их будущее волнует украинок больше, чем их самореализация. И даже при том, что сервис по многим услугам в Европе медленнее и менее комфортно, чем в Украине, но сама жизнь и условия проживания для детей вне Украины будет намного привлекательнее.

А еще большее количество людей не привлекает возвращение в государство, где толерантное отношение у власти к коррупции и кумовству. Особенно это заметно после нахождения на Западе. И, конечно, людей будет останавливать отсутствие у государства плана по решению этих проблем на фоне появления новых.

А плана до сих пор нет. Даже приблизительного плана нет, который можно реализовать с поправками на тот момент, когда можно начинать возрождение Украины. И это огромная проблема, которая будет иметь катастрофические последствия, если ее не начнут решать уже сегодня.

Слова о том, что ее будут решать только после окончания всех военных действий, показывает, что есть полное непонимание процессов и последствий у того, кто это озвучивает. И просто словами эту проблему не решить. Особенно на фоне прогрессирующей бедности, безработице, психической нестабильности людей и уровня роста жестокости.

Выводы делайте сами. Но пока граждане массово не начнут требовать у власти создания такого плана и формирования стратегии возвращения беженцев в Украину, то глупо рассчитывать на его появление. По собственной инициативе власть планом не занимается. Я это точно знаю. Хотя может она его не делает по той причине, что не в состоянии его создать. Это объяснение, но не оправдание, но и оно тоже требует решения.

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