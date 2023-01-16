В России всплыл Медведчук. Зачем Кремль выпустил его статью

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В истории с выходом статьи Медведчука меня интересовало лишь два момента. Зачем его действительно достали из небытия? А еще меня интересует то, кто реально готов в Украине поддержать амбиции этой мрази среди элит и сепаров? Ответа на первый вопрос у меня пока нет. Возможно, это какая-то игра в долгую и заявка на "правительство в экзиле", где Медведчук, Азаров, Янукович и другая шушера, сбежавшая в Россию, а теперь послушно выполняющая все команды Кремля. Возможно, это тестирование реакции на появление Медведчука в медиаполе. Есть и другие предположения. А вот на второй вопрос у меня уже есть ответ.

Я потратил почти час на мониторинг сепарских пабликов разного охвата и могу с уверенностью сказать, что для абсолютного большинства той публики статья была неинтересна, а Медведчук для них уже фигура презренная и маргинальная. Нет у него ни поддержки среди электората, ни готовности идти за ним даже по команде Кремля, ни восприятия его, как лидера. Забавно, что и в самой России местные эксперты смотрят на Медведчука с сомнением, видя его абсолютную фальшивость и отсутствие харизмы. Кстати, сама статья настолько скучна, шаблонна и неискренная, что ее критикуют даже те, на кого она рассчитана. Микс из старых тезисов и банальностей, без изюминки или хотя-бы какой-то новизны. Поддержка такого текста возможна лишь за деньги или по команде.

Похоже, что это очередной просчет Кремля. И это наводит на мысль, а не слишком ли много у него просчетов за последний год? Потому что такое количество тактических и стратегических ошибок, которые совершили Путин и его окружение за последний год, говорит о том, что у них явная проблема с оценкой реальной ситуации, с просчитыванием перспектив и отсутствует реальный план преодоления проблем. Для Украины это хорошо. Потому что рано или поздно количество ошибок станет критическим и колосс на глинянных ногах падет под их тяжестью. А нам его просто придется подтолкнуть. И мы это сделаем.

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