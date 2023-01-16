Фактор Соледара. Почему этот маленький город удерживают такой ценой

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Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром? Придумывая заголовок к этому посту, я никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.

Небольшой городок стал плацдармом, на котором:

— был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК "Вагнер";

— Пригожин лишился лояльности руководства, ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность;

— кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина;

— конфликт между Минобороны РФ и "генералом" Пригожиным выходит на новый уровень.

Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс армии Пригожина, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчемность.

Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под контролем ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.

То есть помимо всего прочего Пригожин заполучил свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого еще не поняли.

9 января я написал, что Соледар выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населенный пункт или город в зоне боевых действий. Причем выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей. Сегодня же я скажу, что по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но наблюдаем за событиями дальше — это еще не конец.

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