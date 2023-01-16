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Мнения Российско-украинская война Бои за Соледар: последние новости

Фактор Соледара. Почему этот маленький город удерживают такой ценой

"Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под контролем ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации. К тому же в лице Соледара глава группы "Вагнера" Пригожин получил свою личную Чернобаевку. Просто оккупанты этого еще не поняли". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 400
Военнослужащий, ВСУ, военный, оружие
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Украинский военнослужащий готовит снаряд для уничтожения врага
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Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нивелирование Соледаром? Придумывая заголовок к этому посту, я никак не мог выбрать подходящий, ведь каждый из них достаточно точно характеризует то, что произошло в Соледаре.

Небольшой городок стал плацдармом, на котором:

— был уничтожен колоссальный передовой ресурс ЧВК "Вагнер";

— Пригожин лишился лояльности руководства, ни доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность;

— кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина;

— конфликт между Минобороны РФ и "генералом" Пригожиным выходит на новый уровень.

Таким образом, небольшой городок не только перемолол основной ресурс армии Пригожина, но и выбил из обоймы самого Пригожина. В результате, видя в Соледаре возможность показать свою эффективность, Пригожин показал лишь полную профнепригодность и никчемность.

Северо-западная локация Соледара по-прежнему находится под контролем ВСУ, а сам городок в той части, где присутствуют оккупанты, превращается в место их планомерной утилизации артиллерией благодаря преимуществу украинских позиций. Особенно восточная и юго-восточная локации.

То есть помимо всего прочего Пригожин заполучил свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого еще не поняли.

9 января я написал, что Соледар выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населенный пункт или город в зоне боевых действий. Причем выполнял, выполняет и будет выполнять на пределе возможностей. Сегодня же я скажу, что по своему эффекту Соледар даже перевыполнил поставленные перед ним задачи. Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но наблюдаем за событиями дальше — это еще не конец.

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