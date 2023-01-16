Чинник Соледара. Чому це маленьке місто утримують такою ціною

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Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нівелювання Соледаром? Вигадуючи заголовок до цього поста, я ніяк не міг вибрати відповідний, адже кожен із них досить точно характеризує те, що сталося в Соледарі.

Невелике містечко стало плацдармом, на якому:

було знищено колосальний передовий ресурс ПВК "Вагнер";

Пригожин втратив лояльність керівництва, не довівши нічого, а лише продемонструвавши свою марність;

кирзачі повернули управління бойовими діями на Бахмутському плацдармі, де до того була беззастережна монополія Пригожина;

конфлікт між Міноборони РФ і "генералом" Пригожиним виходить на новий рівень.

Отже, невелике містечко не тільки перемололо основний ресурс армії Пригожина, а й вибило з обойми самого Пригожина. В результаті, бачачи в Соледарі можливість показати свою ефективність, Пригожин показав лише повну профнепридатність і нікчемність.

Північно-західна локація Соледара, як і раніше, перебуває під контролем ЗСУ, а саме містечко в тій частині, де присутні окупанти, перетворюється на місце їхньої планомірної утилізації артилерією завдяки перевагі українських позицій. Особливо східна та південно-східна локації.

Тобто, крім усього іншого, Пригожин отримав свою особисту Чорнобаївку, де продовжують перемелювати ресурс окупантів. І я не виключаю, що на Соледар може чекати доля Пісків, які зараз більше сіра зона, ніж чиясь позиція. Просто окупанти цього ще не зрозуміли.

9 січня я написав, що Соледар виконував, виконує та виконуватиме свої функції, як будь-яке інше село, населений пункт чи місто в зоні бойових дій. До того ж виконував, виконує та виконуватиме на межі можливостей. Сьогодні ж я скажу, що за своїм ефектом Соледар навіть перевиконав поставлені перед ним завдання. Такої різнорівневої анігіляції ворога, фізичної та політичної, моральної та інформаційної я давно не спостерігав. Але спостерігаймо за подіями далі, це ще не кінець.

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