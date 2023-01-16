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Думки Російсько-українська війна Бої за Соледар: останні новини

Чинник Соледара. Чому це маленьке місто утримують такою ціною

"Північно-західна локація Соледара, як і раніше, перебуває під контролем ЗСУ, а саме містечко в тій частині, де присутні окупанти, перетворюється на місце їхньої планомірної утилізації. До того ж в особі Соледара голова групи "Вагнера" Пригожин отримав свою особисту Чорнобаївку. Просто окупанти цього ще не зрозуміли". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
eye 146
Військовослужбовець, ЗСУ, військовий, зброя
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Український військовослужбовець готує снаряд для знищення ворога
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Фактор Соледара… Комплекс Соледара? Нівелювання Соледаром? Вигадуючи заголовок до цього поста, я ніяк не міг вибрати відповідний, адже кожен із них досить точно характеризує те, що сталося в Соледарі.

Невелике містечко стало плацдармом, на якому:

  • було знищено колосальний передовий ресурс ПВК "Вагнер";
  • Пригожин втратив лояльність керівництва, не довівши нічого, а лише продемонструвавши свою марність;
  • кирзачі повернули управління бойовими діями на Бахмутському плацдармі, де до того була беззастережна монополія Пригожина;
  • конфлікт між Міноборони РФ і "генералом" Пригожиним виходить на новий рівень.

Отже, невелике містечко не тільки перемололо основний ресурс армії Пригожина, а й вибило з обойми самого Пригожина. В результаті, бачачи в Соледарі можливість показати свою ефективність, Пригожин показав лише повну профнепридатність і нікчемність.

Північно-західна локація Соледара, як і раніше, перебуває під контролем ЗСУ, а саме містечко в тій частині, де присутні окупанти, перетворюється на місце їхньої планомірної утилізації артилерією завдяки перевагі українських позицій. Особливо східна та південно-східна локації.

Тобто, крім усього іншого, Пригожин отримав свою особисту Чорнобаївку, де продовжують перемелювати ресурс окупантів. І я не виключаю, що на Соледар може чекати доля Пісків, які зараз більше сіра зона, ніж чиясь позиція. Просто окупанти цього ще не зрозуміли.

9 січня я написав, що Соледар виконував, виконує та виконуватиме свої функції, як будь-яке інше село, населений пункт чи місто в зоні бойових дій. До того ж виконував, виконує та виконуватиме на межі можливостей. Сьогодні ж я скажу, що за своїм ефектом Соледар навіть перевиконав поставлені перед ним завдання. Такої різнорівневої анігіляції ворога, фізичної та політичної, моральної та інформаційної я давно не спостерігав. Але спостерігаймо за подіями далі, це ще не кінець.

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Правда про Соледар. Українські війська з важкими боями вимушено залишили житлові райони міста
Правда про Соледар. Українські війська з важкими боями вимушено залишили житлові райони міста