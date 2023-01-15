Правда про Соледар. Українські війська з важкими боями вимушено залишили житлові райони міста

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10 січня наші війська під загрозою оточення і з важкими боями вимушено залишили житлові райони міста. Судячи з відео групи аеророзвідки "Птахи Мадяра", яке оприлюднено вчора, українські війська ведуть бої у промисловій зоні на околиці Соледара біля рудника номер 7. Це група промислових будівель, яку включено в адміністративні кордони міста, але яка розтащована на відстані від житлових кварталів і є західною околицею Соледару. Там, в районі західної околиці, розташований тепер фронт.

Бої в районі Соледару продовжуються, але вперше з липня росіянам вдалось захопити майже все українське місто. Це треба чесно визнати і зробити чесні висновки на всіх рівнях.

Офіс президента лякається повідомляти про втрату Соледару, тому що Банкова хоче повідомляти тільки гарні новини, і не хоче брати на себе відповідальність за поразки. Але війна — це не місце для здобуття рейтингів, у разі поразки треба швидко робити висновки та вносити зміни.

Так, треба сказати правду — Соледар це поразка. І вона потребує висновків: щодо чесного та об’єктивного інформування про обстановку, щодо організації військ, управління, призначень та замін командного складу, вчасної ротації військ, вчасного посилення резервами атакованих дільниць, відбору та бойової підготовки, вирішення проблем "обмежено придатних", заохочення та просування бойових лідерів на усіх рівнях, тактичної розвідки, забезпечення боєприпасами, якості обов'язкової підготовки, вчасного реагування, інженерного обладнання рубежів оборони та тилових рубежів, побудови щільних бойових порядків та своєчасного спрямування резервів, і так далі.

Ми пропустили удар, і відповідальність вищого керівництва — не замовчувати та заспокоювати, а ухвалювати адекватні рішення з обстановки. Бо втрата Соледару — це в тому числі діі та бездіяльність Ставки Верховного Головнокомандувача, яка не змогла вчасно зреагувати з багатьох причин. Якщо командування зробить об'єктивні, а не зручні для когось висновки, уроки Соледару зроблять нас сильніше. Щоб перемагати, запитатувати в першу чергу треба з командирів, а не з солдат.

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