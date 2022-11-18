Переговоры с Путиным невозможны. А иначе за что воюют наши побратимы

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Грязь налипла на их берцах, которые теперь весят, как чугунные. Интернет есть благодаря Starlink's, а вот мобильной связи нет. От слова совсем. И плюс обстрелы, которые страшнее, чем все перечисленное ранее. Да, моим побратимам и всем остальным воинам ВСУ сейчас сложно. Намного сложнее, чем всем нам в тылу. Поэтому необходимо не ныть и жить тем, что так будет не всегда. Такая мысль на фронте мне очень помогала.

Кремль хочет, чтобы нам было тяжело и мы начали требовать от власти, чтобы Украина пошла на переговоры.

Потому что на поле боя Кремль безостановочно получает по зубам, и лишь переговоры могут спасти рашистов от следующего разгрома, следующего бегства, следующего позора. Если хотим победить, то нельзя поддаваться на давление врага.

Кремль использует тактику террористов — атакует мирных граждан, чтобы они давили на власть и таким образом хочет добиться желаемого. Не дождется. Нас не сломить. Да, среди нас есть малодушные, но они в меньшинстве. А значит, и это мы тоже преодолеем.

Причина проста. Если уступим в малом, то уступим и во всем остальном. Сначала Кремль требует переговоры. И если их дать ему, то дальше требования будут расти. Завтра Кремль попросит отдать ему наших детей, наши города, наше право избирать себе власть и наше право на свободу слова. Все это тоже отдать? Поэтому для мирных фронт сегодня проходит в их городах и селах, в квартирах и домах. Надо выдержать это испытание. И мы выдержим. А ВСУ добьют эту гадину. Поэтому держите строй и не поддавайтесь российским террористам.

И еще одно, мы воюем за свое будущее. Р*шисты воюют за свое прошлое и за то, чтобы у нас не было будущего. Вот, боритесь за свое будущее и за будущее своих детей в своей демократической, правовой, свободной, человечной, единой Украине. Эта цель стоит того, чтобы потерпеть! А победа будет за нами!

Источник

Важно