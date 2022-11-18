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Мнения Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

Переговоры с Путиным невозможны. А иначе за что воюют наши побратимы

"В моей квартире нет света и не очень тепло. Но я тепло одет. Мобильный интернет едва тянет, а вода в кране бежит тонкой струйкой. Но я знаю, что мои побратимы сейчас сидят в окопах, где тоже нет света, но гораздо холоднее. Ледяной ветер задувает в каждую щелочку, а вода льется откуда угодно и обязательно за шиворот. Но они стоят, стоят за всех нас". Мнение.

Борислав Береза
Борислав Береза
Военнослужащий ВСУ, бывший народный депутат
eye 205
всу снег
Фото: ВСУ | На позициях ВСУ выпал первый снег. Солдатам холодно, но они держат оборону
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Грязь налипла на их берцах, которые теперь весят, как чугунные. Интернет есть благодаря Starlink's, а вот мобильной связи нет. От слова совсем. И плюс обстрелы, которые страшнее, чем все перечисленное ранее. Да, моим побратимам и всем остальным воинам ВСУ сейчас сложно. Намного сложнее, чем всем нам в тылу. Поэтому необходимо не ныть и жить тем, что так будет не всегда. Такая мысль на фронте мне очень помогала.

Кремль хочет, чтобы нам было тяжело и мы начали требовать от власти, чтобы Украина пошла на переговоры.

Потому что на поле боя Кремль безостановочно получает по зубам, и лишь переговоры могут спасти рашистов от следующего разгрома, следующего бегства, следующего позора. Если хотим победить, то нельзя поддаваться на давление врага.

Кремль использует тактику террористов — атакует мирных граждан, чтобы они давили на власть и таким образом хочет добиться желаемого. Не дождется. Нас не сломить. Да, среди нас есть малодушные, но они в меньшинстве. А значит, и это мы тоже преодолеем.

Причина проста. Если уступим в малом, то уступим и во всем остальном. Сначала Кремль требует переговоры. И если их дать ему, то дальше требования будут расти. Завтра Кремль попросит отдать ему наших детей, наши города, наше право избирать себе власть и наше право на свободу слова. Все это тоже отдать? Поэтому для мирных фронт сегодня проходит в их городах и селах, в квартирах и домах. Надо выдержать это испытание. И мы выдержим. А ВСУ добьют эту гадину. Поэтому держите строй и не поддавайтесь российским террористам.

И еще одно, мы воюем за свое будущее. Р*шисты воюют за свое прошлое и за то, чтобы у нас не было будущего. Вот, боритесь за свое будущее и за будущее своих детей в своей демократической, правовой, свободной, человечной, единой Украине. Эта цель стоит того, чтобы потерпеть! А победа будет за нами!

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