Это будет конец или начало. Чего нужно бояться после нашей победы

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В своей автобиографии Нельсон Мандела, отдавший борьбе за свободу всю свою жизнь, написал пророческие слова: "Правда состоит в том, что мы еще не свободны, мы просто обрели свободу быть свободными, право не быть угнетаемыми. Мы сделали не последний шаг в нашей путешествия, а первый шаг на более длинном и даже более тяжелом пути. Ведь быть свободным — это не просто сбросить оковы, а жить так, чтобы уважать и увеличивать свободу других. Настоящее испытание нашей преданности свободе только начинается».

Эти слова следует помнить Украине и украинцам в день победы над рашистской ордой. Поскольку получить в борьбе независимость — только начало долгого пути к ее наполнению смыслами. Независимость — не более чем шанс. Право самим определять свою судьбу. Это драгоценный бокал, который еще предстоит наполнить благородным вином свободы.

К сожалению, большая война за само существование Украины оборвала нашу дискуссию о том, чем должна быть наполнена наша независимость. Без ответа остались очень важные вопросы:

что значит быть украинцем?

каким должен быть функционал украинской власти?

где легитимная сфера государственного вмешательства и регулирования, а где должно остаться пространство свободы, куда власти с ее "легитимным насилием" вход запрещен?

где правильный баланс между самоорганизацией общества и законодательным регулированием и государственным принуждением?

Это лишь несколько основных вопросов, которые мы не успели проговорить до начала большой войны. На войне все просто: либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Поэтому мы оставили обозначенные выше вопросы на потом и объединились, чтобы выжить. Потому что если не будет Украины, все эти вопросы потеряют смысл…

Но уже сегодня, когда мы отвоевали более половины захваченной рашистами территории, к этим вопросам следует возвращаться. О них следует думать даже под дождем. Потому что выжить, выстоять, победить — это программа минимум. Это только шанс, которым нам еще предстоит воспользоваться.

Независимость — это драгоценный бокал, обильно омытый украинской кровью, который еще предстоит наполнить украинскими смыслами. И из того, что я краем уха слышу в тылу, эти смыслы не обязательно будут называться свобода, справедливость, благородство и солидарность. Боюсь, омытый кровью наших защитников бокал независимости может наполнить мутный коктейль из высокомерия, корысти, ксенофобии и непотизма. Ибо жить ненавистью гораздо легче, чем любовью. Потому что "победителей не судят" — красивый лозунг, за которым скрывается вера в то, что "Техас должны грабить техасцы" (а Украину — украинцы), а не убежденность, что время грабежа раз и навсегда прошло.

Видя краем глаза ныне творящееся в тылу, я боюсь, что, одержав нашу независимость такой дорогой ценой, мы можем отречься от нашей свободы. "Ведь быть свободным — это не просто сбросить оковы, а жить так, чтобы уважать и увеличивать свободу других". Настоящее испытание нашей верности свободе только начнется после нашей победы.

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