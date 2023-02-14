Россия теряет крупнейшего покупателя оружия. Под нож попали истребители и вертолеты

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Индия заморозила переговоры по вертолетам и самолетам после того, как увидела их низкую эффективность и высокую уязвимость в реальных боевых условиях в Украине.

Из-за этого Россия продолжает интенсивно сдавать позиции на рынке вооружений Индии, которая с советских времен была крупнейшим покупателем оружия у Кремля, а в последние годы обеспечивала 20% заказов Рособоронэкспорта. Индия заморозила переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т, сообщил в интервью российскому Интерфаксу замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. И похоже, что это — техническая уловка не подписывать контракт.

В итоге межправительственное соглашение на покупку 200 вертолетов общей стоимостью $1 млрд и сделка по покупке истребителей Су-30МКИ полностью остановлены и не реализуются. Чтобы выйти из этой ситуации, Россия предложила Индии комплекты для производства самолетов на ее территории на $ 1,4 млрд, но и это предложение не заинтересовало Индию.

Причина падения спроса в том, что российское оружие оказалось неэффективным в условиях современной войны.

"Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла огромный удар по репутации российских поставщиков", — говорит президент американского Wilson Center, а в прошлом посол Марк Грин. Все это мотивирует вновь задать вопрос Кремлю: операция точно идет по плану? И ответ не нужен. Это ведь риторический вопрос, и все всем ясно

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