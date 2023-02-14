Росія втрачає найбільшого покупця зброї. Під ніж потрапили винищувачі та гелікоптери

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Індія заморозила переговори щодо вертольотів і літаків після того, як побачила їхню низьку ефективність і високу вразливість у реальних бойових умовах в Україні.

Через це Росія продовжує інтенсивно здавати позиції на ринку озброєнь Індії, яка з радянських часів була найбільшим покупцем зброї в Кремля, а останніми роками забезпечувала 20% замовлень Рособоронекспорту. Індія заморозила переговори про купівлю гелікоптерів Ка-226Т, повідомив в інтерв'ю російському "Інтерфаксу" заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Володимир Дрожжов. І схоже, що це — технічний прийом не підписувати контракт.

У результаті міжурядову угоду на купівлю 200 вертольотів загальною вартістю $1 млрд і угоду з купівлі винищувачів Су-30МКІ повністю зупинили та не реалізують. Щоб вийти з цієї ситуації, Росія запропонувала Індії комплекти для виробництва літаків на її території на $1,4 млрд, але ця пропозиція не зацікавила Індію.

Причина падіння попиту в тому, що російська зброя виявилася неефективною в умовах сучасної війни.

"Попит на російську зброю падає, зокрема після того, як увесь світ побачив її в дії в Україні: війна завдала величезного удару по репутації російських постачальників", — говорить президент американського Wilson Center, а в минулому посол Марк Грін. Усе це мотивує знову поставити запитання Кремлю: операція точно йде за планом? І відповідь не потрібна. Адже це риторичне питання, і все всім ясно.

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