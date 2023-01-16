Медведчук назвал Украину "еще одной Россией" и обвинил Запад в развязывании войны

Кремль, по словам обвиняемого в госизмене экс-нардепа, был вынужден вторгнуться в Украину якобы для защиты своих экономических и международных интересов.

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Полномасштабная война в Украине будет продолжаться, перекидываясь на другие страны, до тех пор, пока конфликт не будет локализован или разрешен. Об этом в своей статье для пропагандистского издания "Известия" написал обвиняемый в госизмене бывший народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Виктор Медведчук.

По его словам, Украина якобы обрела независимость не благодаря национально-патриотическому движению, а после договоренности с Москвой, поскольку Россия считала украинцев "братским народом".

Медведчук в статье утверждает, что с 1991 года в нашей стране существовало два государства — "анти-Россия и Украина как еще одна Россия".

"Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией. Вместе с тем подобное деление весьма искусственно. Большую часть своей истории Украина прошла с Россией, связана с ней культурно и ментально. Интеграцию с Россией Украине однозначно диктует экономика. Ведь если рядом такой огромный рынок и ресурсы, то не пользоваться этим, а тем более блокировать может только очень недалекая власть", — продолжил обвиняемый в госизмене и добавил, что националистические и проевропейские движения якобы сеяли в Украине только нищету и разруху.

Отдельно Виктор Медведчук повторил пропагандистский тезис о том, что юго-восточные регионы, которые активно торговали с РФ, "кормили" всю страну.

После Революции Достоинства, как сказано в статье, в Украине начала наблюдаться интересная тенденция. Петр Порошенко, называвший себя "президентом мира", стал "лидером войны" и проиграл последующие выборы.

"На смену ему пришел Владимир Зеленский, который тоже обещал мир, а стал олицетворением войны. То есть украинскому народу обещают мир, а потом его обманывают… Политика Зеленского довела до того, что Украину массово начали покидать из-за экономических и социальных условий, репрессий, политической травли. Среди них масса украинских политиков, журналистов, бизнесменов, деятелей культуры и церкви, немало для этой страны сделавших. Бизнес юго-востока во многом завязан на России, ее интересах, потому конфликт перестал быть делом исключительно внутренним", — продолжил Медведчук и попытался оправдать РФ за полномасштабное вторжение, поскольку Москва якобы должна была начать большую войну доя сохранения своих экономических и международных интересов.

Запрещенную ОПЗЖ, которая открыто призывала восстановить все отношения со страной-агрессором и выполнить все требования Кремля, экс-нардеп назвал "партией мира". Отдельно Медведчук пожаловался, что Европа продолжает поддерживать Украину в войне с Россией, что может привести к ядерному конфликту с участием уже европейских стран.

По его словам, полномасштабный конфликт будет продолжаться и может затронуть соседние страны, если его не разрешить или локализовать.

"Украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины — это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать таких людей, как бы Запад ни требовал монополии на правду", — добавил Медведчук, умолчав о деоккупации украинских территорий и выводе ВС РФ с территории нашей страны.

Напомним, 10 января президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении Виктора Медведчука украинского гражданства.

13 января Верховная Рада лишила обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука депутатского мандата.