ТРО нагадує "дику вольницю". Чому СБУ та поліція мають терміново втрутитися

Вибачте, але я про наболіле. Із блокпостами треба щось робити. Це нагадує швидше якусь "дику вольницю", а не систему фільтрації та вилову диверсантів. Мало того, що люди на блокпостах нервові, напружені, втомлені та не завжди підготовлені, але трапляються хамуваті, які в кожному бачать диверсанта, а себе сприймають, як В.О. Бога на землі. Просто рано чи пізно, але це вийде в дуже погану історію, і добре, якщо без наслідків. А крім того, це буде підривати імідж ТРО.

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Вчора одного з інформаційників мало не застрелили на блокпосту, бо він їхав і розмовляв телефоном. І надто пильний представник тероборони вважав, що він знімає блокпост. Сьогодні за Києвом одного співробітника СБУ вивели з машини та ретельно обшукали, бо він викликав підозру в перевіряльників. Але вони не виявили в нього Глок-17 і дві запасні обойми. Це викликало в мене посмішку, а моя посмішка викликала явне роздратування того, хто обшуковував. Він нахилився до мене, демонстративно тримаючи палець на спусковому гачку.

- Чого либу давимо? — запитав він мене, а потім додав. — Дядку, а чому мені ваше обличчя знайоме?

– Звідки я знаю? Може, схожий на когось.

- А може, було орієнтування на вас?

– Якщо було, то покажіть. Тільки палець зі спускового крючка краще зняти, — сказав я.

Це йому явно не сподобалось. Але він навіть нічого не встиг мені сказати.

- Та це Береза, — сказав його напарник і попросив сфоткатись.

- А чи можна фоткатися на блокпосту? — поцікавився я.

– Нам можна. Ми ж свої.

Далі довелося вже СБУ-шнику пояснювати, що по-перше, жодних своїх зараз немає, а по-друге, він показав їм, де перебував на його тілі ствол і обойми. Ну, і ще трохи поспілкувалися.

Загалом, що хочу сказати. Я дуже радий, що багато людей пішли до ТРО, але було б добре виписати їм загальну інструкцію, провести з ними інструктаж, відпрацювати деякі навички та посилити військовими чи місцевими співробітниками поліції та СБУ. Ну, і треба все ж таки це все впорядкувати, поки не сталося щось погане. А воно обов'язково станеться, якщо залишити все як є. Але ж нам це точно не треба? Тим більше, що після війни нам ТРО ще довго буде потрібна, та й зараз користь від неї явно чимала. Тож було б добре, щоб цим питанням зайнялися міцніше. Але це лише мої думки, а я не профільний експерт. Тому з цікавістю послухав би тих, хто в цьому розуміється більше, ніж я.

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