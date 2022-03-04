Сбывается по пунктам. Гиркин предрек крах Путина, если он ввяжется войну против Украины

Игорь Гиркин, полковник ФСБ, в интервью месяц назад предсказал действия Кремля по возможному вторжению в Украину. Из-за недостаточности военных сил и проседания российской экономики вследствие санкций Запада – произойдет свержение режима Путина.

Для Украины полковник ФСБ Игорь Гиркин наиболее ценен как военный эксперт – потому, что он идейный и убежденный враг нашей страны. Он, как известно, лично приложил немало усилий в 2014 для возникновения "ДНР".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Президент США Джо Байден в январе 2021 года объявил свой план санкций на случай вторжения России на территорию Украины. Один из пунктов – отключение России от системы международных платежей SWIFT. 23 января 2021 года Гиркин в одной из российских программ анализирует возможные варианты развития событий в случае вторжения России в Украину, но уже в свете западных санкций.

Главный вывод: если Путин зайдет с войсками только в "ДНР" и "ЛНР", то России хватит на это ресурсов. Если же он начнет осуществлять полномасштабное вторжение в Украину, то невозможно выиграть эту войну быстро, а значит это приведет к скорому падению российской экономики и свержению Путина.

Здесь укороченная версия интервью с Гиркиным, полная длится полтора часа.

Предпосылки для свержения Путина его окружением

Гиркин ( 1мин. 30 сек). "Большая война на Украине, к которой теперь НАТО готово ( в отличие от 2014 года), приведет к сотрясению ельцинско-путинского государственного механизма. А если не будет быстро выиграна, это приведет к резкому падению экономики и внутреннему возмущению РФ…Теперь Путина кроме чиновников никто на самом деле не поддерживает. Могут сложиться предпосылки госпереворота, в ходе которого часть окружения Путина может его легко отстранить – вся эта компания Грефф-Миллер. Капитуляция неизбежна".

Объективная оценка российских военных сил: их недостаточно

Гиркин (6:35): "Если Москва готова воевать, то я не понимаю как она собирается это делать… Где за войсками второй эшелон, который будет брать под контроль тыл? Их требуется больше, чем солдат в линейных подразделениях…Украина не капитулирует, она будет продолжать воевать и получать подкрепления".

Ввод российских войск в "ДНР" и "ЛНР" и закрепление там – Путину по силам. Но не более.

Гиркин (09, 35 сек): "К разгрому Украины Кремль не готов. Собираются, возможно, признать республики ("ДНР" и "ЛНР") и защитить их. Продвинуть до границ республик и закрепиться. На это сил, возможно, хватит. Может хватить сил на Харьков, хотя там большие вопросы".

О предательском участии Беларуси

Гиркин (22:10): "Возможны ли удары (по Украине) со стороны Беларуси? Удар возможен. Переброска на территорию Беларуси российских войск якобы для учений – это отвлечение Украины от Донбасса, туда нужно оттянуть часть войск. Теоретически перспективное направление для флангового удара, если будет задача взять Киев".

Удар российских группировок со стороны Беларуси произошел.

Антироссийская позиция Турции

Гиркин (18:40): "Эрдоган явно на стороне Украины. Что он оставит Босфор и Дарданелы не перекрытыми – наивно".

Так и случилось: Турция закрыла их для военных кораблей РФ. Более того, со стороны Турции идут поставки вооружения в Украину: о беспилотнике Байрактар, которым успешно уничтожаются российские военные колоны, в Украине уже слагаются народные песни.

В планах США – политическое самоубийство России

Гиркин (10 мин. 40 сек). "Если Россия ввяжется в войну с Украиной это означает фактическое политической самоубийство и внутреннюю смуту. Американцы на это делают ставку (санкциями). Ввязавшись в эту войну РФ не сможет быстро победить, а экономический крах повлечет за собой внутриполитический переворот".

"РФ – колос с глиняной головой"

Гиркин-(11:59) : "РФ управляет мафиозная группа, которая ставила задачей не развитие страны, а личное и корпоративное обогащение. Эти люди не могут делать ничего позитивного. Мы имеем ситуацию, при которой как минимум половина – готовые агенты врага, у них капиталы и деточки за границей. У нас не колосс на глиняных ногах, у нас колос с глиняной головой. Ударить по голове – она и рассыплется".

Активизация Китая на Урале

Гиркин ( 15:20): "Война с Украиной перекинется на Россию с частичной ее оккупацией. На американо-китайском фронте в районе Урала – тоже не будет спокойно".

Киев – стоит!

Гиркин (19:28). "Публично извинюсь, если российские войска через три дня после начала операции возьмут Киев. Буду рад, если ошибусь. Если рассчитываете как в Чечне – сикось накось – не выйдет. Чечня маленькая. Не рассчитывайте на легкую прогулку".

Уже девятый день войны – столица Украины и другие крупные города отбивают удары противника.

Результат санкций – разрушение экономики России и бунты

Гиркин: (21:10) "Допустим, завтра вырубили не только SWIFT, а все – останавливаются стройки и коммерческие мероприятия. Деньги заканчиваются и резко обесцениваются. Завоз продуктов в магазины идет с перебоями. А у нас на стройках – сотни тысяч друзей из бывшего Советского Союза. Через неделю этим людям будет нечего жрать. Максимум через две. Массовые погромы – неизбежны".

На самом деле пакет международных санкций оказался беспрецедентным и гораздо более жестким, чем предполагал Гиркин, что уже привело к падению облигаций Сбербанка на 95 %, инфляция — 50 %. И это только начало. Ждем скорейшего осуществления гиркинских прогнозов.