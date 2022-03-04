Збувається за пунктами. Гіркін пророкував крах Путіна, якщо він розпочне війну проти України

Ігор Гіркін, полковник ФСБ, в інтерв'ю місяць тому передбачив дії Кремля щодо можливого вторгнення в Україну. Через недостатність військових сил і просідання російської економіки внаслідок санкцій Заходу — режим Путіна повалиться.

Для України полковник ФСБ Ігор Гіркін найцінніший як військовий експерт — тому що він ідейний та переконаний ворог нашої країни. Він, як відомо, особисто доклав чимало зусиль у 2014 році для виникнення "ДНР".

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Президент США Джо Байден у січні 2021 року оголосив свій план санкцій у разі вторгнення Росії на територію України. Один із пунктів — відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. 23 січня 2021 року Гіркін в одній із російських програм аналізує можливі варіанти розвитку подій у разі вторгнення Росії в Україну, але вже у світлі західних санкцій.

Головний висновок: якщо Путін зайде з військами лише в "ДНР" та "ЛНР", то Росії вистачить на це ресурсів. Якщо ж він почне повномасштабне вторгнення в Україну, то неможливо виграти цю війну швидко, а отже, це призведе до швидкого падіння російської економіки та повалення Путіна.

Тут укорочена версія інтерв'ю з Гіркіним, повна триває півтори години.

Передумови повалення Путіна його оточенням

Гіркін (1 хв. 30 сек). "Велика війна в Україні, до якої тепер НАТО готове (на відміну від 2014 року), призведе до струсу ельцинсько-путінського державного механізму. А якщо її швидко не виграють, це призведе до різкого падіння економіки та внутрішнього обурення РФ... Тепер Путіна, крім чиновників, ніхто насправді не підтримує. Можуть скластися передумови для держперевороту, під час якого частина оточення Путіна може його легко усунути — вся ця компанія Греф-Міллер. Капітуляція неминуча".

Об'єктивна оцінка російських військових сил: їх недостатньо

Гіркін (6:35): "Якщо Москва готова воювати, то я не розумію, як вона збирається це робити... Де за військами другий ешелон, який братиме під контроль тил? Їх потрібно більше, ніж солдатів у лінійних підрозділах... Україна не капітулює, вона продовжуватиме воювати й отримуватиме підкріплення".

Введення російських військ у "ДНР" та "ЛНР" та закріплення там — Путіну під силу. Але не більше.

Гіркін (09, 35 сек): "До розгрому України Кремль не готовий. Збираються, можливо, визнати республіки ("ДНР" та "ЛНР") та захистити їх. Просунути до меж республік і закріпитися. На це сил, можливо, вистачить. Може вистачить сил на Харків, хоч там великі питання".

Про зрадницьку участь Білорусі

Гіркін (22:10): "Чи можливі удари (по Україні) з боку Білорусі? Удар можливий. Перекидання на територію Білорусі російських військ нібито для навчань — це відволікання України від Донбасу, туди потрібно відтягнути частину військ, якщо буде завдання взяти Київ”.

Удар російських угруповань із боку Білорусі стався.

Антиросійська позиція Туреччини

Гіркін (18:40): "Ердоган явно на боці України. Що він залишить Босфор та Дарданелли не перекритими – наївно".

Так і сталося: Туреччина закрила їх для військових кораблів РФ. Щобільше, з боку Туреччини постачає озброєння в Україну: про безпілотник Байрактар, яким успішно знищують російські військові колони, в Україні вже складаються народні пісні.

У планах США — політичне самогубство Росії

Гіркін (10 хв, 40 сек). "Якщо Росія розпочне війну з Україною, це означає фактичне політичне самогубство і внутрішню смуту. Американці на це роблять ставку (санкціями). Вплутавшись у цю війну РФ не зможе швидко перемогти, а економічний крах спричинить внутрішньополітичний переворот".

"РФ — колос із глиняною головою"

Гіркін (11:59) : "РФ керує мафіозна група, яка ставила за завдання не розвиток країни, а особисте та корпоративне збагачення. Ці люди не можуть робити нічого позитивного. Ми маємо ситуацію, за якої як мінімум половина — готові агенти ворога, в них капітали та діточки за кордоном. У нас не колос на глиняних ногах, у нас колос із глиняною головою. Вдарити по голові — вона й розсиплеться”.

Активізація Китаю на Уралі

Гіркін (15:20): "Війна з Україною перекинеться на Росію з її частковою окупацією. На американо-китайському фронті в районі Уралу — теж не буде спокійно".

Київ — стоїть!

Гіркін (19:28). "Публічно попрошу вибачення, якщо російські війська через три дні після початку операції візьмуть Київ. Буду радий, якщо помилюся. Якщо розраховуєте, як у Чечні — косо-криво — не вийде. Чечня маленька. Не розраховуйте на легку прогулянку".

Вже дев'ятий день війни — столиця України та інші великі міста відбивають удари супротивника.

Результат санкцій — руйнування економіки Росії та бунти

Гіркін: (21:10) "Припустимо, завтра вирубали не тільки SWIFT, а все — зупиняються будівництва та комерційні заходи. Гроші закінчуються та різко знецінюються. Завезення продуктів у магазини з перебоями. А в нас на будовах — сотні тисяч друзів з колишнього Радянського Союзу. Через тиждень цим людям нема чого жерти. Максимум за два. Масові погроми — неминучі".

Насправді пакет міжнародних санкцій виявився безпрецедентним і набагато жорсткішим, ніж припускав Гіркін, що вже призвело до падіння облігацій Сбербанку на 95%, інфляція — 50%. І це лише початок. Чекаємо якнайшвидшого здійснення гіркінських прогнозів.