Дефолт России: до конца апреля рейтинги РФ снизятся до уровня Венесуэлы

Как и во время дефолта 1998 года, Россию уже постигла девальвация рубля, обесценивание сбережений, ограничение валютных операций и дефицит товаров. Такими стали последствия войны в Украине для экономики оккупанта.

После вторжения в Украину и применения санкций Запада ситуация в экономике РФ молниеносно ухудшается. Аналитики все чаще указывают на вероятность дефолта России, что означает невозможность или нежелание государства выполнять свои долговые обязательства.

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Страшное слово "дефолт"

"Дефолт России де-факто уже состоялся – в начале марта 2022 года РФ не оплатила купонные платежи по облигациям, номинированным в рублях, объясняя это ограничением на трансграничные платежи, – рассказывает Фокусу Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина. – И хотя Минфин и Центробанк России формально дефолт не признают, чтобы не пугать население, это уже прямой дефолт по всем канонам".

Дальше проблемы РФ с госдолгом будут только нарастать, словно снежный ком. Как отмечает Дубогрыз, в марте 2022 года Россия еще должна уплатить $466 млн купонных платежей по госдолгу, номинированному в инвалюте. А в начале апреля – погасить более $2 млрд евробондов. Вдобавок, в начале апреля 2022 года государственный Газпром должен погасить еще $1,3 млрд. "Держатели этих бумаг платежей не ожидают. У России деньги пока есть, но платить она не будет", — прогнозирует Дубогрыз.

Следует отметить, что рефинансировать вышеупомянутые долги России уже не удастся из-за санкций Запада. Напомним, еще 22 февраля президент США Джо Байден, в ответ на признание Россией самопровозглашенных ЛДНР, в частности, объявил санкции в отношении суверенного долга РФ. Это закрыло для правительства государства-агрессора возможность продавать облигации на американских и европейских финансовых рынках.

"Технически Россия может оправдываться, что существует определенный grace period – срок от 10 до 30 дней, в течение которого дефолт еще не провозглашается. Поэтому формально дефолт, как таковой, признают примерно в середине апреля", — ожидает Евгений Дубогрыз. По мнению эксперта, россиян, хорошо помнящих дефолт 1998 года, пугает это слово само по себе. Однако все возможные последствия дефолта, такие как девальвация рубля, обесценивание сбережений, ограничение валютных операций и дефицит товаров уже сейчас можно наблюдать в реальном времени. Соответственно, провозглашение дефолта России только зафиксирует этот статус-кво.

В плохой компании

Как ранее писал Фокус, после вторжения в Украину кредитные рейтинги РФ ожидаемо обрушились. Международное рейтинговое агентство Fitch 2 марта 2022 снизило рейтинг России по ВОВ до В с отрицательным прогнозом. Далее агентство Moody's опустило Россию – с Ваа3 до B3, а S&P – с BB+ до CCC. Как ранее отметил в комментарии Фокуса Михаил Демкив, финансовый аналитик компании ICU, ниже текущих уровней рейтинги РФ проседали только после вышеупомянутого дефолта 1998 года.

Евгений Дубогрыз считает, что текущий рейтинг от Fitch, очевидно, слишком высок, и переоценивает перспективы, возможности и желание России платить долги, тогда как рейтинги от S&P и Moody's более информационны. В целом же, подобное снижение рейтингов РФ, по мнению Дуборгриза, сигнализирует об ожиданиях того, что война для российской экономики обернется более тяжелыми последствиями, чем для украинской. Второй фактор — потеря доверия к России как партнеру, который хочет и может возвращать свои долги.

Естественно, кредитные рейтинги Украины также реагируют на вторжение РФ. В частности, Fitch снизило Рейтинг Украины с B до CCC, S&P – с B до B-, и, наконец, Moody's 4 марта опустило Украину с позиции В3 в Саа2. Однако, в отличие от России, в первые дни войны правительство Украины оплатило купонные платежи по евробондам, о чем уже писал Фокус.

"Следовательно, с учетом финансовой помощи Украине со всего мира, наши рейтинги скоро будут пересмотрены в сторону повышения, тогда как российские снижены до дефолтных всеми тремя агентствами, максимум, до конца апреля", — заключает Евгений Дубогрыз. В результате по прогнозам Михаила Демкива РФ окажется в "плохой компании" таких стран, как Суринам, Ливан и Венесуэла — на несколько десятков неблагонадежных государств ниже Украины.