Эксперт о санкциях против РФ: близок дефолт страны-оккупанта

Кредитные рейтинги РФ впервые демонстрируют антирекорды после дефолта 1998

После вторжения в Украину кредитные рейтинги РФ резко обрушились. Международное рейтинговое агентство Fitch 2 марта 2022 снизило рейтинг России с ВВВ до В с отрицательным прогнозом. Это решение, в частности, в агентстве объясняют мощностью санкций, наложенных на РФ. Для инвесторов такой рейтинг сигнализирует о негативном влиянии обстоятельств на возможность и готовность производить выплаты по долгам.

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Следом международное рейтинговое агентство Moody's опустило РФ сразу на шесть строчек из Ваа3 до B3, что соответствует уровню спекулятивных обязательств с высоким риском. И, наконец, международное рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC–, что сигнализирует о сложностях с долговыми выплатами. "Снижение рейтинга произошло после введения мер, которые, по нашему мнению, могут существенно повысить риск дефолта", – прокомментировали в S&P.

Как отмечает Михаил Демкив, финансовый аналитик компании ICU, ниже текущих уровней рейтинги в России были лишь в конце 90-х, после дефолта 1998 года. Напомним, тогда для рефинансирования большого внешнего долга в РФ активно размещали государственные краткосрочные облигации, но 17 августа 1998-го объявили по ним технический дефолт. Далее последовала девальвация рубля в 1,5 раза, паника среди населения, замораживание вкладов физлиц и т.п. Поскольку рейтинговая история России ведется с 1996 года, бурное начало 90-х с тогдашней гиперинфляцией она не отражает.

Ранее Фокус писал, что после вторжения РФ Минэкономики Украины вышеупомянутым авторитетным международным агентствам направило письмо с просьбой снизить кредитный рейтинг России до минимально возможного. Однако даже после последней корректировки рейтингам РФ еще есть, куда падать.

"Вероятно, мы увидим дальнейшее снижение суверенного рейтинга страны-оккупанта, ведь у заемщика может не быть желания обслуживать свои долги перед иностранными инвесторами, а учитывая блокировку резервов — и возможности", — комментирует ситуацию Михаил Демкив. Напомним, как писал Фокус, благодаря санкциям Запада до 60% международных резервов РФ будут оставаться парализованными.

Поэтому Демкив не исключает, что Россия, впоследствии, окажется в компании таких стран, как Суринам, Ливан и Венесуэла — на несколько десятков неблагополучных государств ниже, чем Украина.

"Для любого нормального руководства дефолт, особенно столь резкий, оказался бы катастрофой. Потому что это, пожалуй, самое резкое снижение кредитного рейтинга страны, которое я видел, – комментирует Демкив. – Подобное непременно сильно ударит по благосостоянию населения. Однако руководство России не ведет себя как заботящееся о своих гражданах и уровне их жизни".

Ранее, со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко, Фокус сообщил, что 1 марта 2022 Украина совершила купонный платеж по Еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года. То есть, Украина выполняет свои долговые обязательства, несмотря на вторжение РФ и о возможности дефолта Украины речь не идет.