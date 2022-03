Минэкономики требует от влиятельных кредитных агентств снижения кредитного рейтинга РФ

Министр Юлия Свириденко объяснила – снижение кредитного рейтинга агрессора сделает экономику РФ более уязвимой.

Как сообщила министр экономики и вице-премьер Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке, министерство направило ряд обращений к влиятельным экономическим компаниям и учреждениям. В компании Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group – авторитетные рейтинговые агентства, оценивающие финансовую устойчивость разных государств.

"Наша просьба – снизить кредитный рейтинг россии до минимально возможного, что повлечет за собой массовые требования погашения по кредитным обязательствам и сделает экономику рф более уязвимой", — говорит Юлия Свириденко.

Также министерство обратилось в Международное бюро выставок с просьбой закрыть российский павильон на Expo 2020 в г. Дубай и исключить агрессора из списка кандидатов на проведение Expo 2030.

Кроме того, экономическое ведомство обратилось к участникам Генерального соглашения по тарифам и торговле с призывом применить самое широкое эмбарго на российскую продукцию или применить к нему неавтоматическое лицензирование, что сведет вывоз товаров из РФ к минимуму. "В частности, стали и сырья. Ведь сегодня государство-агрессор силовым способом заблокировало всю торговую логистику Украины и пытается занять нашу нишу", – считает Юлия Свириденко.

Минэкономики также обратилось к мощным мировым IT-компаниям, таким как Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation и многие другие.

"Наша просьба – заморозить текущие договоры по России, выполнение сервисных контрактов, предоставление любых услуг и лицензий. Сегодня ряд продуктов этих компаний Россия использует для того, чтобы убивать украинцев, разрушать их жилье и инфраструктуру, что противоречит духу и идеологии современного цифрового общества", — говорит министр.

Минэкономики обратилось в Международную организацию труда с требованием остановить членство России и Беларуси в МОТ, которые "цинично растоптали международно признанные основополагающие права, свободы и гарантии, составляющие фундамент организации".

"Агрессия против Украины – это вызов всему цивилизованному миру, поэтому мы должны реагировать на него сообща. Следует задействовать все имеющиеся возможности и ресурсы, чтобы заставить Россию и Беларусь дорого заплатить за свои поступки и принудить их к миру", — сообщила Юлия Свириденко.

Как сообщал Фокус, экономика РФ стремительно теряет позиции из-за западных санкций. Сегодня 2 марта вторичные листинги российских компаний и банков, номинированные в долларах, на Лондонской фондовой бирже продолжили падение на 50-98%. Причина – введенные Западом санкции к компаниям и банкам, а также в отношении активов Центробанка РФ.