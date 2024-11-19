Пробитое и разорванное: скульптор из Одессы создал символ Украины на 1000 день войны

Украинцы обратили внимание на артобъект одесского скульптора Михаила Ревы, который он показал на тысячный день войны РФ. По мнению людей, артобъект символизирует сердце каждого, кто страдает от вторжения россиян.

На тысячный день полномасштабной войны РФ одесский скульптор Михаил Рева показал артобъект, посвященный этой дате. На фото, которое он выложил в Isntagram, можно увидеть большое красное сердце, пробитое в нескольких местах обломками ракет ВС РФ. Пользователи соцсетей обратили внимание на инсталляцию и подтвердили, что она символизирует для них сердце Украины. Фотография произведения искусства размещена на странице Instagram скульптора.

Сообщение с фотографией артобъекта появилось на странице Михаила Ревы в ночь на 20 ноября. Скульптор сделал лаконичную подпись, вспомнив тысячу дней российско-украинской войны.

"1000 Дней Войны. "СЕРДЦЕ", — говорится в заметке художника.

1000 день войны — скульптура Михаила Ревы "Сердце" Фото: Скульптор Михайло Рева

Фотография с пробитым и разорванным сердцем собрала более 700 лайков. Комментаторы соглашались, что скульптура символизирует Украину и страдания украинцев.

"Сердце Украины. Очень метко, я чувствую, как всем сердце болит. Как мое сердце, как наши сердца", — написали люди.

В аккаунте Михаила Ревы можно увидеть другие работы, которые он показывал за рубежом. Произведения искусства созданы с помощью обломков различных видов оружия и обломков ракет, которые в течение тысячи дней падали на Одессу. 23 февраля 2023 года часть изделий Ревы побывала, например, на выставке в Париже: он показал французам, как россияне представляют любовь. Выставка называлась "Русский сувенир". Один из артобъектов — каток, выложенный гильзами.

"Русский сувенир" создан из тысячи гильз в виде катка и он катится по Украинской земле; внутри матрешки загадка русской души: ненависть, жадность, насилие и хаос. Они это называют любовью", — написал Рева.

1000 день войны — скульптура Ревы из остатков оружия Фото: Скульптор Михайло Рева 1000 день войны — скульптура Ревы Фото: Скульптор Михайло Рева

Одна из последних публикаций Ревы — видео, составленное, вероятно, из рисунков скульптора. Каждый кадр показывает Одессу и людей, которые там живут.

"Любовь способна на невозможное в любых испытаниях", — объяснил скульптор идею произведения.

Отметим, ранее Фокус писал о Михаиле Реве — одесском скульпторе, который создает артобъекты из пуль и других предметов, связанных российским вторжением. Художник объяснил, что его произведения — это "метафорические образы", которые исследуют энергетику войны. Одно из произведений — гигантские металлические очки, на которые скульптор приварил тысячи гильз.

Напоминаем, на тысячный день войны к людям обратились украинские селебрити: свои слова сказали Маша Ефросинина, Слава Демин и другие.