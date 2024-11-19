Возле "Родины-Матери" к 1000-му дню вторжения РФ прошла акция памяти (видео)

Прошло 1000 дней с начала полномасштабной российско-украинской войны. Возле музея Второй мировой войны зажгли тысячу свечей.

Возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве проходит акция памяти "Зажги огонь" к 1000 дням войны в Украине. Участники акции зажгли 1000 свечей у подножия монумента "Родина-Мать". Об этом сообщили в музее.

Акция памяти "Зажги огонь"

"Это акция памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и благодарности всем, кто продолжает бороться", — говорится на сайте музея.

Идея акции к 1000 дням войны в Украине поступила от президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, спикера Сейма Дайги Миеринии, премьер-министра Эвики Силиня и министра иностранных дел Байбы Браже, которые призвали латвийцев почтить 19 ноября память погибших в результате вторжения РФ минутой молчания и зажечь свечи. В музее идею поддержали и присоединились.

Акция "Зажги огонь" к 1000 дней войны в Украине началась в 17.00 у подножия скульптуры "Родина-мать" и прошла совместная молитва за Украину. Щит "Родины-Матери" подсветили в цвета украинского флага.

Акция памяти "Зажги огонь" Фото: Скриншот

"Каждая зажженная свеча стала свидетельством нашего уважения всем, кто ценой своей жизни борется за каждый наш рассвет, а совместная молитва, которую прочитает военный капеллан, усилит нашу веру в наступление мира и нашу Победу", — отметили в музее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное 1000 дням полномасштабного вторжения России. И напомнил, что жертвами полномасштабного вторжения ВС РФ стали по меньшей мере 13574 гражданских. За это время Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными, благодаря которым домой вернулись 3767 украинцев.