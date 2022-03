Мінекономіки вимагає від впливових кредитних агенств зниження кредитного рейтингу РФ

Пані міністр Юлія Свириденко пояснила — зниження кредитного рейтингу агресора зробить економіку РФ вразливішою.

Як повідомила пані міністр економіки та віцепрем'єр Юлія Свириденко на своїй сторінці у Фейсбуці, міністерство направило низку звернень до впливових економічних компаній та установ. У компанії Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group — авторитетні рейтингові агенства, що оцінюють фінансову стабільність різних країн.

"Наше прохання — знизити кредитний рейтинг Росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення за кредитними зобов'язаннями й зробить економіку Росії вразливішою", — говорить Юлія Свириденко.

Також міністерство звернулося до Міжнародного бюро виставок із проханням закрити російський павільйон на Expo 2020 у м. Дубай та виключити агресора зі списку кандидатів на проведення Expo 2030.

Крім того, економічне відомство звернулося до учасників Генеральної угоди щодо тарифів і торгівлі із закликом застосувати найширше ембарго на російську продукцію або застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивезення товарів з РФ до мінімуму. "Зокрема, сталі та сировини. Адже сьогодні держава-агресор силовим способом заблокувала всю торгову логістику України та намагається зайняти нашу нішу", — вважає Юлія Свириденко.

Мінекономіки також звернулося до потужних світових IT-компаній, таких як Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation та багато інших.

"Наше прохання — заморозити поточні договори щодо Росії, виконання сервісних контрактів, надання будь-яких послуг та ліцензій. Сьогодні низку продуктів цих компаній Росія використовує для того, щоб вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що суперечить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства", — каже міністр.

Мінекономіки звернулося до Міжнародної організації праці з вимогою зупинити членство Росії та Білорусі у МОП, які "цинічно розтоптали міжнародно визнані основні права, свободи та гарантії, що є фундаментом організації".

"Агресія проти України — це виклик усьому цивілізованому світу, тому ми маємо реагувати на нього спільно. Слід залучити всі наявні можливості та ресурси, щоб змусити Росію та Білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру", — повідомила Юлія Свириденко.

Як повідомляв Фокус, економіка РФ стрімко втрачає позиції через західні санкції. Сьогодні, 2 березня, вторинні лістинги російських компаній та банків, номіновані у доларах, на Лондонській фондовій біржі продовжили падіння на 50-98%. Причина — введені Заходом санкції до компаній та банків, а також щодо активів Центробанку РФ.