Двойные стандарты США и ЕС: Украина рискует остаться без кредита на €50 млрд от G7, — Politico

По словам журналистов, нерешительность ЕС столкнулась с юридической жесткостью Америки, а Украина — в центре. Для выхода из тупика нужна политическая воля: пересмотр санкций можно привязать к соблюдению Россией международного права.

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В июне 2024 года группа стран G7 пообещала предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов. Такое обещание должно было стать сигналом единства Запада. Но сейчас, спустя лишь несколько месяцев, это обязательство так и может остаться обязательством. Об этом пишет Politico.

То, что поначалу выглядело как заявление о поддержке осажденной страны, теперь превратилось в непрочную договоренность, к чему добавились внутренние политические и юридические разногласия, отмечает американское издание.

Идея такого кредита может оказаться провальной, если не принять срочные меры.

Первоначальный план, согласованный на саммите G7 в итальянской Апулии, зависел от взаимных уступок со стороны основных партнеров. ЕС должен был работать над тем, чтобы этот кредит не зависел от возможного возвращения в Белый дом бывшего президента Дональда Трампа и решения Конгресса. США, в свою очередь, были против прямой конфискации российских активов. Вместо этого кредит решили погасить за счет доходов от замороженных средств российского Центрального банка. Такая идея была оправданной, но хрупкой, отмечают авторы публикации.

Теперь же разногласия относительно этого плана все более очевидны.

Кредит на 50 млрд для Украины: суть проблемы

Камнем преткновения стал шестимесячный цикл возобновления санкций ЕС. Чтобы их согласовать понадобится единогласное решение всех стран-участниц ЕС, а это означает, что каждое голосование влечет за собой перерыв в санкциях и, следовательно, остановку в потоке доходов, которые должны финансировать погашение задолженности Украины.

Такая неопределенность вызвала обеспокоенность в Белом доме.

"С одной стороны, США просят ЕС обойти международное право и конфисковать российские активы. С другой стороны, они противятся идее принятия любых внутренних правовых рисков, подводя черту под процессом возобновления санкций ЕС", — говорится в публикации.

Такие двойные стандарты также символичны для G7: европейская нерешительность сталкивается с юридической жесткостью Америки, а Украина оказывается в центре.

Выход из этого тупика может быть простым — нужна политическая воля. ЕС мог бы перейти от своего шестимесячного процесса возобновления санкций к более надежной системе, привязав санкции к соблюдению Россией международного права. Таким образом отмена санкций зависела бы от выплаты Москвой военных убытков, вместо призывов голосовать каждые шесть месяцев и сохранять санкции в силе.

Такой шаг также соответствовал бы решениям Суда Европейского союза, который никогда не требовал жесткого шестимесячного цикла пересмотра, пока санкции носят характер "временных мер предосторожности".

Как бы там ни было, политическая инерция и юридические формальности продолжают блокировать такой шаг. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже дал понять, что наложит вето на изменение, чтобы продлить сроки продления.

Важно

Франция не сможет выполнить свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро, — Politico

Напомним, что, по данным журналистов, Орбан Решил помочь Трампу и хочет сорвать предоставление помощи Украине.

8 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала кредит Украине на 35 млрд евро до выборов президента США.