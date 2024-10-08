До выборов президента США: Венгрия заблокировала кредит Украине на 35 млрд евро

Как отметил министр финансов Венгрии, Евросоюз должен строить свои следующие шаги в зависимости от того, кого выберет американский народ.

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Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита от Европейского Союза в размере 35 млрд евро и будет блокировать его до выборов президента США. Об этом заявил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщило издание Euronews.

"Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", — сказал Варга.

Журналисты объяснили, что план ЕС предоставить Украине кредит в размере 35 миллиардов евро предусматривает изменение режима санкций. Сам кредит будет обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. Но продление санкций ЕС против России, по требованию США, хотят изменить с каждых шести месяцев на три года.

Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить стабильное финансирование кредита, ведь во время каждого голосования "за" продление санкций должны проголосовать все члены ЕС.

Именно внесение изменений в продление санкций против России блокирует Венгрия, пока Соединенные Штаты не изберут следующего президента 5 ноября.

Варга заявил, что два кандидата в президенты — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают два противоположных подхода к решению проблемы агрессивной войны России, и что Евросоюз должен строить свои следующие шаги в зависимости от того, кого выберет американский народ.

Как говорится в материале, ожидается, что другие союзники по G7 присоединятся к вышеупомянутому кредиту, пока общая сумма не достигнет 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов).

"Дебаты вокруг кредита продолжатся в среду во время встречи послов ЕС в Брюсселе. Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, и ей поручено модерировать заседание", — отметили журналисты.

Напомним, 4 октября Виктор Орбан заявил, что ЕС движется к "экономической холодной войне" с Китаем.

2 октября Венгрия отклонила предложение Евросоюза направить в Украину военных инструкторов.