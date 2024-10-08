До виборів президента США: Угорщина заблокувала кредит Україні на 35 млрд євро

Як зазначив міністр фінансів Угорщини, Євросоюз повинен будувати свої наступні кроки залежно від того, кого обере американський народ.

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Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від Європейського Союзу у розмірі 35 млрд євро та буде блокувати його до виборів президента США. Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, повідомило видання Euronews.

"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", — сказав Варга.

Журналісти пояснили, що план ЄС надати Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро передбачає зміну режиму санкцій. Сам кредит буде обслуговуватися коштом заморожених на Заході активів російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів. Але продовження санкцій ЄС проти Росії, на вимогу США, хочуть змінити з кожних шести місяців на три роки.

Це необхідно зробити для того, щоб забезпечити стабільне фінансування кредиту, адже під час кожного голосування "за" продовження санкцій повинні проголосувати усі члени ЄС.

Саме внесення змін до продовження санкцій проти Росії блокує Угорщина, доки Сполучені Штати не оберуть наступного президента 5 листопада.

Варга заявив, що два кандидати в президенти — Камала Гарріс і Дональд Трамп — відстоюють два протилежні підходи до розв'язання проблеми агресивної війни Росії, і що Євросоюз повинен будувати свої наступні кроки залежно від того, кого обере американський народ.

Як йдеться у матеріалі, очікується, що інші союзники по G7 долучаться до вищезгаданого кредиту, поки загальна сума не досягне 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів).

"Дебати навколо кредиту продовжаться в середу під час зустрічі послів ЄС в Брюсселі. Угорщина наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, і їй доручено модерувати засідання", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 4 жовтня Віктор Орбан заявив, що ЄС рухається до "економічної холодної війни" з Китаєм.

2 жовтня Угорщина відхилила пропозицію Євросоюзу направити в Україну військових інструкторів.