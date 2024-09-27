Армія Угорщини посилюється танками Leopard 2A7HU нової версії, які поставила Німеччина (фото, відео)

Нові танки призначені для 11-го танкового батальйону 1-ї бронетанкової бригади, яка поступово списує старі T-72M1.

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Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький повідомив, що Німеччина поставила країні нові танки Leopard 2A7HU. Таким чином, загальна кількість цих сучасних бойових машин у складі угорської армії досягла 24 одиниць. Про це пише Army Recognition.

Танки Leopard 2A7HU

Постачання проводяться в рамках програми з модернізації збройних сил країни, розпочатої кілька років тому. Нещодавні постачання здійснили в період з 25 вересня по 28 серпня. Мета керівництва Угорщини — 48 танків Leopard 2A7HU, які були замовлені у 2018 році.

Нові танки призначені для 11-го танкового батальйону 1-ї бронетанкової бригади, яка поступово списує старі T-72M1. Перехід на нові озброєння полегшується тим, що 12 танків Leopard 2A4, які Угорщина закупила раніше, служать як навчальні машини для екіпажів.

Крім Leopard 2A7HU, угорський уряд також замовив у 2018 році п'ять ремонтно-евакуаційних машин WiSENT 2, три мостоукладальники Leguan 2HU, 12 танків Leopard 2A4 для навчання і 24 самохідні артилерійські системи PzH 2000. Загальну вартість цих закупівель у рамках модернізації збройних сил оцінюють у 1,6-1,8 млрд євро. Постачання, як очікується, будуть завершені до кінця 2028 року.

У майбутньому Угорщина може розглянути додаткові оборонні закупівлі, наприклад танк KF51, розроблений Rheinmetall.

Танки Leopard 2A7HU

Танки Leopard 2A7HU

Модифікований варіант німецького танка Leopard 2A7 вирізняється певними вдосконаленнями, розробленими спеціально для угорської армії.

Leopard 2A7HU — нова версія німецького Leopard 2A7. Бойова машина оснащена гладкоствольною гарматою Rh120 L/55 калібру 120 мм, кулеметом FN MAG, 7,62 мм і 12,7-мм великокаліберним кулеметом M2 на дистанційно керованій станції FN Herstal.

66-тонний танк оснащений двигуном MTU MB 873 Ka-501 потужністю 1500 к/с з максимальною швидкістю до 70 км/год. Одним із головних удосконалень вважається посилення броні даху та нова система управління вогнем з автотрекером, який автоматично відстежує ціль за допомогою тепловізійної камери.

Нагадаємо, що в Білорусі випробували комплекси "Полонез-М", які нібито можуть завдавати ударів на 300 км.

Також повідомлялося, що американська розвідка повідомила про ризики диверсій через дозвіл Україні бити вглиб РФ.