Німеччина поставила 5-й ОТБр танки версії Leopard 1A5 з додатковою модернізацією (фото)

На сьогодні Німеччина — спільно з Данією і Нідерландами — поставили Україні 80 танків Leopard 1A5. На підході ще 55.

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Поставлені з Німеччини танки Leopard 1A5, які отримала 5-та окрема танкова бригада, оснащені додатковими засобами захисту. Про це повідомляють в акаунті соцмережі Х German Aid to Ukraine.

"Поставлені Німеччиною основні бойові танки Leopard 1A5 перебувають на озброєнні 5-ї окремої танкової бригади. Основні бойові танки доповнені великою кількістю додаткової реактивної броні та противодроновою сіткою", — йдеться в публікації.

На сьогодні Німеччина, спільно з Данією та Нідерландами, поставила Україні 80 танків Leopard 1A5. Ще щонайменше 55 очікуються в майбутньому.

Леопард 1

Основна зброя Leopard 1 — гармата Royal Ordnance L7A3 L7A3 L

Загалом було випущено 6565 танків

Основні бойові танки Leopard (Kampfpanzer Leopard 1) розробляли інженери Porsche в 1956-1961 роках. Їх випускали на заводі компанії Krauss-Maffei у Західній Німеччині, вперше на озброєнні Бундесверу з'явилися 1965 року.

Танк Leopard 1

Загалом було випущено 6565 танків: 4744 основних бойових, 1741 допоміжних і протиповітряних машин, а також 80 прототипів і машин передсерійного випуску.

довжина танка — 3,37 метра;

висота — 2,39/2,7;

екіпаж — 4 людини;

основна зброя — гармата Royal Ordnance L7A3 L/52 (13 набоїв у башті й ще 42 в запасі);

додаткова зброя — MG 3 або FN MAG з 5500 патронами.

операційний радіус — 600 км;

максимальна швидкість — 65 км/год.

Нагадаємо, що концерн Rheinmetall вперше представив модуль Skyranger 35 на базі Leopard 1. У Німеччині розраховують на потенційні замовлення від Міноборони України, в найдавнішому можливі постачання 10 таких зенітних комплексів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ протестували версію танка Leopard 1A5, покликані "підвищити оперативні можливості".

Своєю чергою, у 5-й ОТБр показали, як були поліпшені танки Leopard 1. Машини, що розроблялися за часів холодної війни, отримали серйозні удосконалення.