Німеччина поставила 5-й ОТБр танки версії Leopard 1A5 з додатковою модернізацією (фото)
На сьогодні Німеччина — спільно з Данією і Нідерландами — поставили Україні 80 танків Leopard 1A5. На підході ще 55.
Поставлені з Німеччини танки Leopard 1A5, які отримала 5-та окрема танкова бригада, оснащені додатковими засобами захисту. Про це повідомляють в акаунті соцмережі Х German Aid to Ukraine.
"Поставлені Німеччиною основні бойові танки Leopard 1A5 перебувають на озброєнні 5-ї окремої танкової бригади. Основні бойові танки доповнені великою кількістю додаткової реактивної броні та противодроновою сіткою", — йдеться в публікації.
На сьогодні Німеччина, спільно з Данією та Нідерландами, поставила Україні 80 танків Leopard 1A5. Ще щонайменше 55 очікуються в майбутньому.
Леопард 1
Основні бойові танки Leopard (Kampfpanzer Leopard 1) розробляли інженери Porsche в 1956-1961 роках. Їх випускали на заводі компанії Krauss-Maffei у Західній Німеччині, вперше на озброєнні Бундесверу з'явилися 1965 року.
Загалом було випущено 6565 танків: 4744 основних бойових, 1741 допоміжних і протиповітряних машин, а також 80 прототипів і машин передсерійного випуску.
- довжина танка — 3,37 метра;
- висота — 2,39/2,7;
- екіпаж — 4 людини;
- основна зброя — гармата Royal Ordnance L7A3 L/52 (13 набоїв у башті й ще 42 в запасі);
- додаткова зброя — MG 3 або FN MAG з 5500 патронами.
- операційний радіус — 600 км;
- максимальна швидкість — 65 км/год.
Нагадаємо, що концерн Rheinmetall вперше представив модуль Skyranger 35 на базі Leopard 1. У Німеччині розраховують на потенційні замовлення від Міноборони України, в найдавнішому можливі постачання 10 таких зенітних комплексів.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ протестували версію танка Leopard 1A5, покликані "підвищити оперативні можливості".
Своєю чергою, у 5-й ОТБр показали, як були поліпшені танки Leopard 1. Машини, що розроблялися за часів холодної війни, отримали серйозні удосконалення.