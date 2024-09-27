Германия поставила 5-й ОТБр танки версии Leopard 1A5 с дополнительной модернизацией (фото)
На сегодня Германия — совместно с Данией и Нидерландами — поставили Украине 80 танков Leopard 1A5. На подходе еще 55.
Поставлены из Германии танки Leopard 1A5, которые получила 5-я отдельная танковая бригада, оснащены дополнительными средствами защиты. Об этом сообщается в аккаунте соцсети Х German Aid to Ukraine.
"Поставленные Германией основные боевые танки Leopard 1A5 находятся на вооружении 5-й отдельной танковой бригады. Основные боевые танки дополнены большим количеством дополнительной реактивной брони и противодроновой сеткой", — говорится в публикации.
На сегодняшний день Германия, совместно с Данией и Нидерландами, поставила Украине 80 танков Leopard 1A5. Еще по меньшей мере 55 ожидаются в будущем.
Leopard 1
Основные боевые танки Leopard (Kampfpanzer Leopard 1) разрабатывались инженерами Porsche в 1956–1961 годах. Их выпускали на заводе компании Krauss-Maffei в Западной Германии, впервые на вооружении Бундесвера появились в 1965 году.
В общей сложности было выпущено 6565 танков: 4744 основных боевых, 1741 вспомогательных и противовоздушных машин, а также 80 прототипов и машин предсерийного выпуска.
- длина танка — 3,37 метра;
- высота — 2,39/2,7;
- экипаж — 4 человека;
- основное оружие — пушка Royal Ordnance L7A3 L/52 (13 зарядов в башне и еще 42 в запасе);
- дополнительное оружие — MG 3 или FN MAG с 5500 патронами.
- операционный радиус — 600 км;
- максимальная скорость — 65 км/ч.
Напомним, что концерн Rheinmetall впервые представил модуль Skyranger 35 на базе Leopard 1. В Германии рассчитывают на потенциальные заказы от Минобороны Украины, в давнейшем возможны поставки 10 таких зенитных комплексов.
Ранее сообщалось, что ВСУ протестировали версию танка Leopard 1A5, призванные "повысить оперативные возможности".
В свою очередь, в 5-й ОТБр показали, как были улучшены танки Leopard 1. Машины, разрабатывавшиеся во времена холодной войны, получили серьезные усовершенствования.