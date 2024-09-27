Германия поставила 5-й ОТБр танки версии Leopard 1A5 с дополнительной модернизацией (фото)

На сегодня Германия — совместно с Данией и Нидерландами — поставили Украине 80 танков Leopard 1A5. На подходе еще 55.

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Поставлены из Германии танки Leopard 1A5, которые получила 5-я отдельная танковая бригада, оснащены дополнительными средствами защиты. Об этом сообщается в аккаунте соцсети Х German Aid to Ukraine.

"Поставленные Германией основные боевые танки Leopard 1A5 находятся на вооружении 5-й отдельной танковой бригады. Основные боевые танки дополнены большим количеством дополнительной реактивной брони и противодроновой сеткой", — говорится в публикации.

На сегодняшний день Германия, совместно с Данией и Нидерландами, поставила Украине 80 танков Leopard 1A5. Еще по меньшей мере 55 ожидаются в будущем.

Leopard 1

Основное оружие Leopard 1 — пушка Royal Ordnance L7A3 L

В общей сложности было выпущено 6565 танков

Основные боевые танки Leopard (Kampfpanzer Leopard 1) разрабатывались инженерами Porsche в 1956–1961 годах. Их выпускали на заводе компании Krauss-Maffei в Западной Германии, впервые на вооружении Бундесвера появились в 1965 году.

Танк Leopard 1

В общей сложности было выпущено 6565 танков: 4744 основных боевых, 1741 вспомогательных и противовоздушных машин, а также 80 прототипов и машин предсерийного выпуска.

длина танка — 3,37 метра;

высота — 2,39/2,7;

экипаж — 4 человека;

основное оружие — пушка Royal Ordnance L7A3 L/52 (13 зарядов в башне и еще 42 в запасе);

дополнительное оружие — MG 3 или FN MAG с 5500 патронами.

операционный радиус — 600 км;

максимальная скорость — 65 км/ч.

Напомним, что концерн Rheinmetall впервые представил модуль Skyranger 35 на базе Leopard 1. В Германии рассчитывают на потенциальные заказы от Минобороны Украины, в давнейшем возможны поставки 10 таких зенитных комплексов.

Ранее сообщалось, что ВСУ протестировали версию танка Leopard 1A5, призванные "повысить оперативные возможности".

В свою очередь, в 5-й ОТБр показали, как были улучшены танки Leopard 1. Машины, разрабатывавшиеся во времена холодной войны, получили серьезные усовершенствования.