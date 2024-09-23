"Повысят оперативные возможности": ВСУ тестируют версию танка Leopard 1A5 (видео)

Украинские сухопутные войска испытывают немецкие основные боевые танки Leopard 1A5, экипаж которых из четырех человек может поражать цели со всех направлений.

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Силы обороны Украины на боевом полигоне тестируют танки Leopard 1A5, переданные международными партнерами. Об этом генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Украины, сообщал в Telegram.

Leopard считается более быстрым и точным в сравнении с танками Т-64 и Т-72

На опубликованном видео механики-водители отрабатывают основные упражнения для развития автоматических навыков, таких как поворот на месте, проезд через узкие участки, преодоление минно-взрывных заграждений и подъем на холмы без отката назад.

Танк Leopard 1A5

Leopard 1A5 — основной боевой танк немецкой разработки поступил на вооружение в 1987 году. Он создавался как универсальный танк с башней, которая вращается на 360 градусов. Экипаж из четырех человек может поражать цели со всех направлений. Основное орудие может подниматься на 20 градусов и опускаться на 9, что обеспечивает большую гибкость в различных условиях, в т.ч. и на пересеченной местности и городской среде.

У танка внушительные размеры: длина — 7,09 метра, ширина — 3,37 метра и высота — 2,76 метра.

Боевая масса достигает 40 тонн, что делает его одновременно прочным и мобильным в условиях противостояния различным угрозам.

Leopard 1A5 экспортировался в несколько стран, в т.ч. Бразилию, Грецию и не так давно — в Украину. Точное количество танков, находящихся на вооружении, остается неопределенным, но этот танк продолжает играть ключевую роль в военных арсеналах.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи в формате Рамштайн 6 сентября подтвердил, что Германия в сотрудничестве с Данией уже поставила Украине 58 боевых танков Leopard 1A5. Еще 77 танков той же модели должны быть переданы в сотрудничестве с Нидерландами и Данией.

По словам журналистов Army Recognition, недавние испытания представляют собой важный шаг в усилиях Украины по интеграции военной техники в свои силы, что должно повысить оперативные возможности в контексте продолжающейся войны.

Напомним, что, по словам офицера ВСУ, безоружных солдат РФ отправляют рыть окопы, но при этом выживают только 50%.

Также сообщалось, что российский концерн "Калашников" впервые представит ленточный пулемет РПЛ-20 на выставке, которая пройдет в Баку с 24 по 26 сентября.