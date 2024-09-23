"Эффективный зомбиленд": безоружных солдат РФ отправляют рыть окопы, выживает 50%, — офицер

По словам командующего экипажем БПЛА "Кара Небесна", у РФ — одни из самых сильных инженерных войск в мире, поскольку есть условные солдаты-рабы, которые копают окопы круглосуточно. Зарыться поглубже в землю — единственный для них способ выжить.

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Командующий экипажем БПЛА "Кара Небесна" бригады "Рубіж" Андрей Отченаш 22 сентября рассказал, что российское военное руководство заставляет солдат рыть окопы на позициях (конкретное место не уточнялось) без оружия и порой без бронежилетов, касок и прочей военной униформы. Об этом пишет Army Inform.

По утверждениям украинского военнослужащего, эти российские солдаты копают качественные окопы быстро, но выживает из них только около половины.

"У РФ — одни из самых сильных инженерных войск в мире, к сожалению. Из-за того, что у них есть, условно, солдаты-рабы, как бы это смешно ни звучало", — объяснил офицер, добавив, что таких "солдат-однодневок" используют для того, чтобы они создавали укрепления.

Украинские военные неоднократно наблюдали случаи, когда солдаты РФ со всеми необходимыми строительными инструментами — лопатами, кирками и пр. — роют буквально круглосуточно, при этом быстро и качественно. Сообщается, что им не выдают оружие, единственный способ себя защитить — закопаться в землю поглубже.

"У них нет вооружения, но они копают — и уже через день–два–три видишь, что там реально линии окопов, которые появились просто ниоткуда", — объяснил Отченаш.

Он также отметил, что, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил, ВС РФ "присылают новое мясо, которое продолжает копать". И выглядит это как "зомбиленд", но, к сожалению, эффективный, добавил боец ВСУ.

Напомним, что ВСУ с помощью дрона взяли в плен оккупанта, который выдержал 5 сбросов и едва не погиб от рук своих.

Также сообщалось, что войска РФ высадили десант под Селидово и закрепились в Остром.