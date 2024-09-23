"Ефективний зомбіленд": беззбройних солдатів РФ відправляють рити окопи, виживає 50%, — офіцер

За словами командувача екіпажем БпЛА "Кара Небесна", у РФ — одні з найсильніших інженерних військ у світі, оскільки є умовні солдати-раби, які копають окопи цілодобово. Заритися глибше в землю — єдиний для них спосіб вижити.

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Командувач екіпажем БпЛА "Кара Небесна" бригади "Рубіж" Андрій Отченаш 22 вересня розповів, що російське військове керівництво змушує солдатів рити окопи на позиціях (конкретного місця не уточнювали) без зброї, а іноді й без бронежилетів, касок та іншої військової уніформи. Про це пише Army Inform.

За твердженнями українського військовослужбовця, ці російські солдати копають якісні окопи швидко, але виживає з них тільки приблизно половина.

"У РФ — одні з найсильніших інженерних військ у світі, на жаль. Через те, що в них є, умовно, солдати-раби, як би це смішно не звучало", — пояснив офіцер, додавши, що таких "солдатів-одноденок" використовують для того, щоб вони створювали укріплення.

Українські військові неодноразово спостерігали випадки, коли солдати РФ з усіма необхідними будівельними інструментами — лопатами, кирками тощо — риють буквально цілодобово, водночас швидко і якісно. Повідомляється, що їм не видають зброї, єдиний спосіб себе захистити — закопатися в землю глибше.

"У них немає озброєння, але вони копають — і вже через день–два–три бачиш, що там реально лінії окопів, які з'явилися просто нізвідки", — пояснив Отченаш.

Він також зазначив, що, попри обстріли з боку українських сил, ЗС РФ "присилають нове м'ясо, яке продовжує копати". І виглядає це як "зомбіленд", але, на жаль, ефективний, додав боєць ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ за допомогою дрона взяли в полон окупанта, який витримав 5 скидів і ледь не загинув від рук своїх.

Також повідомлялося, що війська РФ висадили десант під Селидовим і закріпилися в Остромі.