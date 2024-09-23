"Підвищать оперативні можливості": ЗСУ тестують версію танка Leopard 1A5 (відео)

Українські сухопутні війська тестують німецькі основні бойові танки Leopard 1A5, екіпаж яких із чотирьох осіб може уражати цілі з усіх напрямків.

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Сили оборони України на бойовому полігоні тестують танки Leopard 1A5, що були передані міжнародними партнерами. Про це генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ України, повідомляв у Telegram.

Leopard вважається більш швидким та точним у порівнянні з танками Т-64 та Т-72

На опублікованому відео механіки-водії відпрацьовують основні вправи для розвитку автоматичних навичок, таких, як поворот на місці, проїзд через вузькі ділянки, подолання мінно-вибухових загороджень і підйом на пагорби без відкочування назад.

Танк Leopard 1A5

Leopard 1A5 — основний бойовий танк німецької розробки надійшов на озброєння 1987 року. Він створювався як універсальний танк із вежею, яка обертається на 360 градусів. Екіпаж із чотирьох осіб може уражати цілі з усіх напрямків. Основна зброя може підійматися на 20 градусів і опускатися на 9, що забезпечує більшу гнучкість у різних умовах, зокрема у складній місцевості та міському середовищі.

У танка значні розміри: довжина — 7,09 метра, ширина — 3,37 метра і висота — 2,76 метра. Бойова маса досягає 40 тонн, що робить його одночасно міцним і мобільним в умовах протистояння різним загрозам.

Leopard 1A5 експортувався до кількох країн, зокрема у Бразилію, Грецію і відносно нещодавно — в Україну. Точна кількість танків, що перебувають на озброєнні, залишається невизначеною, але цей танк продовжує відігравати ключову роль у військових арсеналах.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі у форматі Рамштайн 6 вересня підтвердив, що Німеччина у співпраці з Данією вже поставила Україні 58 бойових танків Leopard 1A5. Ще 77 танків тієї ж моделі мають бути передані у співпраці з Нідерландами та Данією.

За словами журналістів Army Recognition, нещодавні випробування є важливим кроком у зусиллях України з інтеграції військової техніки у свої сили, що має підвищити оперативні можливості в контексті війни, що триває.

Нагадаємо, що, за словами офіцера ЗСУ, беззбройних солдатів РФ відправляють рити окопи, та виживають лише 50%.

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