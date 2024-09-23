"Калашніков" вперше представить стрічковий кулемет РПЛ-20 на виставці в Баку

Після того, як у 60-х роках ручний кулемет Дегтярьова зняли з озброєння, радянські, а потім і російські збройні сили покладалися на ручний кулемет Калашнікова.

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На 5-й Міжнародній виставці оборонної промисловості ADEX 2024, яка проходитиме в Баку з 24 по 26 вересня, концерн "Калашніков" вперше представить свій новий ручний кулемет зі стрічковим харчуванням РПЛ-20. Про це пише Army Recognition.

РПЛ-20

Кулемет калібру 5,45 мм призначений для ураження живої сили, техніки та транспортних засобів противника. Патрони подаються через стрічку, що зберігається в коробці, яка прикріплена до зброї. Відмінна риса цієї моделі — кришка кулемета, яка відкривається донизу, що уможливлює встановлення планки для прицілу. Конструкція дає змогу перезаряджати та частково або повністю розбирати зброю без необхідності повторного регулювання оптичних приладів.

RPL-20 забезпечує високу густину стрільби. Конструкція дає змогу заміняти ствол і вести вогонь із тильного положення пересувної системи, що збільшує тривалість стрільби в автоматичному режимі та оптимізує продуктивність.

Доступні дві версії цього кулемета з довжиною ствола 590 мм та 415 мм. Він також оснащений складним телескопічним прикладом із регульованим упором.

До основних технічних характеристик РПЛ-20 належать використання патронів 5,45x39 мм та стрічкова система живлення. Коробка вміщує від 100 до 200 набоїв, а вага зброї з довгим стволом, але без патронної коробки, стрічки, глушника або переднього держака не перевищує 5,5 кг. Загальна довжина зброї варіюється залежно від версії: 1100 мм зі стволом 590 мм та 950 мм зі стволом 415 мм.

Історія розроблення РПЛ-20 знаменує повернення Росії до кулемета зі стрічковим харчуванням лише на рівні армійських підрозділів. Після зняття з озброєння ручного кулемета Дегтярьова в 60-х роках радянські, а потім і російські збройні сили покладалися на кулемет Калашнікова. Однак у РПК, хоча й ідеально підходив для індивідуального використання, були обмеження під час безперервного вогню.

РПЛ-20 розроблений, щоб усунути цей недолік.

Нагадаємо, що ЗС РФ застосовують отруйні БпЛА, що спричиняють хімічні опіки.

Також повідомлялося, що "Хезболла" використовує ракети на базі радянського БпЛА.