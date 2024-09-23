"Хезболла" використовує ракети на базі радянського БПЛА: що відомо про ракету DR-3 (відео)

Йдеться про модифікований безпілотник Ту-143 "Політ", який був перероблений терористами для завдавання далекобійних ударів по ізраїльській території.

Related video

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати ударів по військових об'єктах угруповання "Хезболла" в Лівані. Під час нещодавньої операції було знищено об'єкт, обладнаний під пусковий майданчик для крилатої ракети DR-3, що являє собою модифіковану версію радянського безпілотного літального апарата (БПЛА) Ту-143 "Політ", який використовували для розвідувальних цілей ще з 1970-х років. Про це 23 вересня розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Ця модифікація безпілотника Ту-143 значно розширила його бойові можливості. З дальністю стрільби до 200 км ракета здатна досягати цілей на території Ізраїлю, зокрема в районах на північ від Тель-Авіва. За інформацією ізраїльських джерел, "Хезболла" планувала масову атаку із застосуванням понад 150 таких ракет та інших безпілотних апаратів.

Модернізований Ту-143

БПЛА Ту-143 "Політ" являє собою літак довжиною близько 14 метрів і з розмахом крила 14,5 метра. Він здатний літати на висоті до 1 500 метрів зі швидкістю 1 000 км/год і спочатку призначався для розвідувальних місій. Однак переобладнання в DR-3 дозволило використовувати цей дрон як засіб далекобійного удару.

Модифікації Ту-143 передбачають встановлення передових систем навігації та управління, що перетворює його на ефективну крилату ракету. Вважається, що "Хезболла" могла отримати ці безпілотники через режим Башара Асада, який був забезпечений такими системами ще за часів Радянського Союзу. Можлива допомога Росії в модернізації Ту-143 викликає питання щодо зовнішньої підтримки бойових можливостей "Хезболли".

Загрози для Ізраїлю

Поява крилатої ракети DR-3 в арсеналі "Хезболли" створює значні загрози для ізраїльських систем протиповітряної оборони. Можливість масового запуску кількох ракет одночасно збільшує навантаження на ці системи, вимагаючи від них швидкої та ефективної реакції.

Оглядачі наголошують, що асиметрична природа війни, яку застосовує "Хезболла", дає змогу завдавати удари по стратегічних об'єктах Ізраїлю з мінімальними втратами для своїх сил, що ставить під сумнів ефективність наявних заходів із гарантування безпеки. У результаті ізраїльські військові змушені адаптуватися та покращувати свої оборонні технології, щоб справлятися з новими викликами.

Важливо

Іранський КВІР заборонив використання засобів зв'язку після атак на "Хезболлу", — Reuters

Нагадаємо, у січні стало відомо, що бойовики угруповання "Хезболла" під час нападу на прикордонну заставу ізраїльтян використовували нову іранську ПТУР. Це клон ізраїльського ПТРК Rafael Spike-MR — боєприпас Almas.