"Калашников" впервые представит ленточный пулемет РПЛ-20 на выставке в Баку

После того, как в 60-х годах ручной пулемет Дегтярева сняли с вооружения, советские, а затем и российские вооруженные силы полагались на ручной пулемет Калашникова.

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На 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая будет проходить в Баку с 24 по 26 сентября, концерн "Калашников" впервые представит свой новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20. Об этом пишет Army Recognition.

РПЛ-20

Пулемет калибра 5,45 мм предназначен для поражения живой силы, техники и транспортных средств противника. Патроны подаются через ленту, хранящейся в коробке, прикрепленной к оружию. Отличительная особенность этой модели — крышка пулемета, которая открывается книзу, что позволяет установить планку для прицела. Конструкция позволяет перезаряжать и частично или полностью разбирать оружие без необходимости повторной регулировки оптических приборов.

RPL-20 обеспечивает высокую плотность стрельбы. Конструкция позволяет заменять ствол и вести огонь из тыльного положения передвижной системы, что увеличивает продолжительность стрельбы в автоматическом режиме и оптимизирует производительность.

Доступны две версии этого пулемета с длиной ствола 590 мм и 415 мм. Он также оснащен складным телескопическим прикладом с регулируемым упором.

К основным техническим характеристикам РПЛ-20 относятся использование патронов 5,45x39 мм и ленточная система питания. Коробка вмещает от 100 до 200 патронов, а вес оружия с длинным стволом, но без патронной коробки, ленты, глушителя или передней рукоятки не превышает 5,5 кг. Общая длина оружия варьируется в зависимости от версии: 1100 мм со стволом 590 мм и 950 мм со стволом 415 мм.

История разработки РПЛ-20 знаменует собой возвращение России к пулемету с ленточным питанием на уровне армейских подразделений. После снятия с вооружения ручного пулемета Дегтярева в 60-х годах советские, а затем и российские вооруженные силы полагались на ручной пулемет Калашникова. Однако у РПК, хотя и идеально подходившего для индивидуального использования, были ограничения при ведении непрерывного огня.

РПЛ-20 разработан, чтобы устранить этот недостаток.

Напомним, что ВС РФ применяют ядовитые БПЛА, вызывающие химические ожоги.

Также сообщалось, что "Хезболла" использует ракеты на базе советского БПЛА.