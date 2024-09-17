Улучшили до неузнаваемости: в Украине модернизировали танк Leopard 1 (видео)

Немецкая машина получила дополнительные модули динамической защиты, которые прикрывают самые уязвимые места, а также экраны для защиты от FPV-дронов.

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Украина впервые продемонстрировала модернизированные танки Leopard 1A5V, которые вошли в состав 5-й отдельной танковой бригады. Эти машины, изначально созданные в эпоху холодной войны, получили серьезные усовершенствования, направленные на повышение их боевой эффективности и выживаемости на современном поле боя. Об этом 16 сентября сообщили в Facebook Оперативного командования "Запад".

Танки Leopard 1A5V были усилены дополнительной броней и защитными экранами для противодействия угрозам вражеских беспилотников, особенно дронов типа FPV, которые активно используются российскими силами. Для повышения уровня защиты применены блоки динамической защиты (ERA), которые закрывают лобовую проекцию, башню и борта танка.

Особое внимание уделено уязвимым местам, таким как соединение башни с корпусом, которые получили дополнительные модули защиты.

Одной из ключевых особенностей стала установка сетчатых экранов, предназначенных для снижения уязвимости машины перед атаками дронов, что увеличивает шансы на выживание экипажа в боевых условиях.

В то же время Leopard 1A5V сохранил свои выдающиеся характеристики: максимальная скорость до 70 км/ч и точность огня на дистанции до 4 километров.

В связи с этим обозреватели Defense Express отметили, что такая дальность обеспечена за счет прицела EMES-18, который превосходит российские аналоги на танках Т-72. Кроме того, была упомянута огневая мощь немецкого танка, который способен подкалиберным снарядом пробить танки Т-72, ​​Т-80 и Т-90 россиян в лобовую проекцию.

"Еще одним преимуществом Leopard 1 названа не только высокая скорость заднего хода, а возможность в считанные секунды разогнаться для того, чтобы войти или наоборот покинуть поле боя", — подытожили украинские эксперты.

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Напомним, в мае стало известно, что украинские оружейники оснастили танк Leopard 1A5DK двумя типами динамической защиты: советским "Контакт-1" и украинским "Нож".